Una tragedia soltanto sfiorata per un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero riuscire più a trovare pace in questi primi mesi di un 2018 decisamente troppo ricco di brutte notizie. Su tutte, la drammatica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato morto nella sua stanza d'hotel dove la squadra si trovava in vista della partita, poi rinviata come l'intera giornata di Serie A, contro l'Udinese. Uno choc al quale erano seguite purtroppo altre tragedie come la morte nel sonno, in maniera analoga a quanto avvenuto proprio all'ex difensore della Nazionale, di Thomas Rodriguez, promessa del calcio francese di soli 19 anni. Ora è dalla Spagna, invece, che arriva la notizia di un'altra morte per fortuna soltanto sfiorata, quella del centrocampista dell'Albacete Pelayo Novo, 27 anni, che mentre si trovava in albergo è improvvisamente precipitato giù dalla finestra, volando per ben tre piani prima del violento impatto al suolo. Il tutto è avvenuto in una struttura di Huesca, nella penisola iberica, dove aveva trascorso la notte con i compagni. (Continua a leggere dopo la foto)

Ancora da chiarire le circostanze che hanno determinato il drammatico volo, con gli investigatori che al momento non escludono nessuna delle possibili piste. I giornali parlano di un drammatico incidente, con una caduta accidentali, ma soltanto successivi approfondimenti potranno chiarire davvero come sono andate le cose. Sono stati due compagni di squadra di Pelayo, Ruben Mino e Susaeta, i primi ad accorrere sul posto e a lanciare l'allarme, dopo aver visto l'amico schiantarsi al suolo. Una telefonata disperata che per fortuna ha permesso di salvargli la vita. (Continua a leggere dopo le foto)

Il giocatore è stato infatti subito soccorso dai medici accorsi sul posto e trasportato in ospedale. Stando a quanto riportano i media iberici, Pelayo non è in pericolo di vita nonostante l'altezza da cui è caduto. L'Albacete ha confermato in un comunicato che il giocatore è in condizioni "stabili" e che è stato trasferito in ambulanza a Saragozza. Il match della serie B spagnola tra l'Albacete e l'Huesca, che si sarebbe dovuto disputare stasera alle 20, è stato rinviato.

