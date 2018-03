"Le parole non possono descrivere il grande dolore che proviamo, la vita ti ha ingiustamente rubato ai tuoi cari ed a noi che ti stimavamo e ti volevamo bene, ci hai regalato grandi gioie e soddisfazioni. Lasci un vuoto incolmabile. Onore a te, Fausto, uomo forte e sensibile, dal sorriso e dall'entusiasmo contagioso, vola alto e sfreccia per le vie del cielo". Così il Team Solarys, la squadra di Castiglion Fiorentino, ha annunciato la morte di Fausto Vignola, il campione di moto ligure scomparso a 37 anni durante un allenamento nell'entroterra di Loano, in Liguria. Vignola, che all'ultima corsa Parigi - Dakar si era piazzato 52esimo, pochi mesi fa aveva presentato la sua due ruote proprio a Castiglion Fiorentino ricordando un campione e collega come Fabrizio Meoni. Vignola è morto durante una sessione di allenamento: la strada era sterrata e lui il primo di 4 amici a cimentarsi nel percorso. È stato un attimo, la moto lo ha sbalzato e lui è finito dall’altra parte della strada, contro un albero. (Continua a leggere dopo la foto)

La sua vita spezzata a soli 37 anni e il dolore di quella notizia troppo dura e difficile da credere per gli amici ed i parenti che oggi lo ricordano e lo piangono. Nessuna autopsia sul corpo di Fausto Vignola, il pubblico ministero Vincenzo Carusi ha deciso di disporre soltanto un esame esterno del corpo. “Nella Dakar non hai tempo di fare niente, - aveva raccontato il pilota in un’intervista - quello è ciò che destabilizza un po’ testa e fisico. Bisogna rimanere concentrati ed è quella la cosa più importante per evitare cadute e non rovinare la moto che è quella che ti deve portare fino all’arrivo. Sono tappe da 500 km fino ai 900 km ed è un attimo fare un errore che ti può costringere a lasciare la gara anche solo alla seconda tappa”. (Continua a leggere dopo le foto)

Vignola, titolare di un'impresa edile, lascia la moglie due bambine. Anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha espresso il suo cordoglio e il suo dolore attraverso un post sulla sua pagina facebook. "Come per maledizione - si legge - se ne va anche Fausto Vignola, neanche quaranta anni, padre, marito, sportivo che in sella alla sua moto aveva da poco partecipato alla Parigi Dakar con il Team Solarys di Castiglion Fiorentino e che ieri ha perso la vita durante un normale allenamento. Alla famiglia un caloroso e sincero abbraccio a noi che lo abbiamo conosciuto il ricordo per sempre di un uomo per bene e un campione sulla moto. Ciao Fausto".

