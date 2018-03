Ancora lacrime. Ancora facce disperate. Ancora una morte in campo. Per il mondo del pallone è un momento nero. Tre settimane fa Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto nella sua camera di albergo di Udine, ora questa nuova tragedia avvenuta sotto gli occhi di compagni e tifosi e sulla quale dovrà fare piena luce la magistratura. Succede in CroziaBruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, è crollato in campo durante la partita contro contro il Pozega Slavonja, nella terza categoria croata. Boban cede palla in attacco a un compagno che entra in area, poi quando l'azione si perde lui si accascia, si inginocchia, le mani sulla testa,e poi crolla sul terreno di gioco. A Boban è stato praticato immediatamente un massaggio cardiaco a mano, poi l'intervento di un'ambulanza. I soccorsi, scrive Repubblica riportando una fonte medica croata, sono durati 45 minuti ma non c'è stato nulla da fare. "Riposa in pace, Bruno", sono le condoglianze del Marsonia e della federcalcio croata. Un vuoto difficile da colmare, come quello di Astori l’autopsia sul corpo del quale aveva sentenziato. (Continua dopo la foto)

“Morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica". A comunicarlo era stato il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo ai microfoni de 'La vita in diretta': "In base alle evidenze dell’esame autoptico effettuato in data 6 marzo 2018 sul cadavere di Astori Davide Giacomo, in riferimento alla causa di morte, la si può indicare come causa di morte cardiaca, senza evidenze macroscopiche, verosimilmente su base bradiaritmica, con spiccata congestione poliviscerale ed edema polmonare. Per la diagnosi definitiva, sono necessari approfonditi esami istologici". Il cuore dell'ex difensore della Fiorentina avrebbe rallentato il battito fino a fermarsi.





"Dalle prime rilevazioni non sembrerebbe trattarsi di cause esterne diverse da quelle di una morte naturale – aveva aggiunto De Nicolo - Prudenzialmente i nostri consulenti spiegano che si dovrà attendere l’esito degli esami istologici per un pronunciamento definitivo. Hanno chiesto 60 giorni di tempo. E da quel momento avremo un quadro completo". L'autopsia di Astori era stata eseguita dal direttore del Centro di patologia vascolare dell'Università di Padova, Gaetano Thiene, e dall'anatomopatologo, professore di medicina legale all'Università di Udine, Carlo Moresch.

Ti potrebbe interessare: Morte Davide Astori, la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina, ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che, dal giorno del dramma, si è chiusa nel silenzio più totale