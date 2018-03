Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato sottoposto ad autopsia, autopsia che ha confermato quella che era stata la prima ipotesi del decesso. Tutto il mondo è rimasto stordito dalla morte improvvisa di Astori che lascia la compagna Francesca Fioretti e la loro figlia Vittoria. Un lutto atroce che ha distrutto una famiglia ancora sconvolta da quel dolore che forse neanche il tempo riuscirà a guarire. Astori e la Fioretti, modella ed ex concorrente del Grande Fratello, si erano conosciuti nel 2013 e si erano innamorati parlando della loro passione in comune, i viaggi. Dopo anni in giro per il mondo, nel 2016 avevano coronato il loro amore con la nascita della piccola Vittoria che la Fioretti aveva deciso di accudire personalmente. Continua a leggere dopo la foto

“Mi reputo una persona un po’ all’antica, molto attaccata alla famiglia – aveva detto da mamma – Certo, è importante il lavoro e ci tengo tanto alla mia indipendenza, ma col figlio si crea un legame talmente profondo da relegare tutto il resto in secondo piano. Voglio crescerlo io e ce la metterò tutta, non ho alcuna intenzione di lasciarlo con una tata per giornate intere”. Poi, all’improvviso, il buio. A darle l’annuncio della morte del compagno è stato il Direttore Generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino. Quando Francesca ha ricevuto la chiamata era con la piccola Vittoria. Non ci ha pensato neanche un secondo: è andata a Udine convinta. "Voglio vederlo", ha detto a tutti. La Fioretti, che il 23 marzo compirà 28 anni, da quando Davide è morto, non ha mai rilasciato dichiarazioni né scritto alcunché sui social. Ora, però, arriva la decisione. Continua a leggere dopo le foto

A quasi tre settimane dalla tragica scomparsa di Davide Astori, "La Nazione" fa sapere che Francesca Fioretti avrebbe deciso di rimanere a vivere a Firenze. Originaria di Marano, in provincia di Napoli, come scrive "La Nazione", decisivo per la scelta, sarebbe stato il supporto e l'affetto di famiglia e residenti di Via delle Terme. "Le fanno da scudo", si legge. Quindi lei e Vittoria, per il momento, resteranno a Firenze. Sui social, dove un tempo la Fioretti era attivissima, non ci sono più tracce di lei dal 18 febbraio, giorno in cui aveva condiviso una foto delle mani della piccola Vittoria intente a impastare. La Fioretti sta vivendo quel dolore atroce in modo composto e nel silenzio più assoluto. Le auguriamo di essere forte per Vittoria. A quanto pare, anche per Davide, Francesca ha deciso di rimanere a Firenze, città che avevano fatto propria.

