Una vita intera passata a vestire la maglia della sua nazionale, per la precisione 14 anni, fino a diventarne un simbolo indiscusso. Ora, una nazione intera è in ansia per la sua scomparsa: un caso che sta allarmando non poco in queste ore gli appassionati di calcio di tutto il mondo, inizialmente increduli di fronte a una notizia che sembrava la più classica delle bufale e invece, purtroppo, si è rivelata verissima. Tutto è successo nel ritiro della Costa d'Avorio, selezione africana che attendeva a braccia aperte, tra i tanti convocati in vista delle prossime amichevoli, Yaya Touré. Un nome che gli appassionati di sport conoscono molto bene, visto che l'esperto centrocampista è anche un punto fisso del Manchester City allenato da Pep Guardiola, che quest'anno si è anche confrontato con il Napoli di Sarri in Champions League. Il mediano, 35 anni, si era ritirato nel 2015 dalla Costa d'Avorio, annunciando di voler proseguire la sua carriera solo nelle squadre di club. Poi il ripensamento e la nuova convocazione a sorpresa, molto apprezzata dai tifosi africani. (Continua a leggere dopo la foto)

Quello che doveva essere un gradito ritorno al passato, però, si sta trasformando di ora in ora in un vero e proprio caso che continua a tenere con il fiato sospeso colleghi e appassionati. La Federalcio locale ha infatti annunciato di non avere notizie del centrocampista del Manchester City. "Se tutti gli altri giocatori che militano in Europa sono presenti a Beauvais (luogo del ritiro della squadra) non è il caso di Yaya Touré - si legge nel comunicato - Lo staff è senza notizie del capitano degli Elefanti vincitori della Coppa d’Africa 2015". La Costa d'Avorio era attesa a un doppio confronto contro Togo e Moldavia a fine marzo. (Continua a leggere dopo le foto)

Resta ora da capire se dietro la sparizione di Touré ci sia soltanto una bravata o qualcosa di molto più grave. Non è la prima volta, infatti, che qualche calciatore inventa all'improvviso contrattempi dei più disparati, in accordo con il proprio club, per evitare impegni con le nazionali ed evitare il rischio di affaticamenti e infortuni. Il fatto che il calciatore sia completamente irrintracciabile in queste ore sta però creando un notevole allarmismo e molti tifosi in rete iniziano già a pubblicare messaggi in cui si augurano che tutto si risolva per il meglio, e presto.

