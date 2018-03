Un mese davvero terribile per gli appassionati di sport di tutto il mondo, che in queste ultime settimane si sono trovati a fare i conti con una serie di notizie drammatiche. A partire dalla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, calciatore che in passato aveva vestito anche la maglia della Nazionale italiana e che è stato ricordato sui campi di tutto il mondo con striscioni, applausi e accorati minuti di silenzio. Dal calcio al rugby, ecco arrivare purtroppo in queste ore la notizia di un altra scomparsa, quella Dylan Mika, ex simbolo della squadra degli All Blacks che è per molto un po' sinonimo dello sport stesso, visto la grande notorietà di cui gode il team. Proprio contro i neozelandesi sempre essersi davvero accanita la sorte, considerando che si tratta della seconda morte nel giro di pochi anni. Soltanto nel novembre del 2015 aveva infatti perso la vita Jonah Lomu, uno degli uomini chiave proprio degli All Blacks, scomparso a soli 40 anni dopo essere stato a lungo alle prese con malattie legate ai reni. (Continua a leggere dopo la foto)

Dylan Mika, di nero vestito in sette occasioni e protagonista ai Mondiali del 1999 con la Nuova Zelanda, è invece morto martedì, stroncato probabilmente da una crisi cardiaca, anche se le cause del decesso non sono state ancora confermate ufficialmente. Aveva soltanto 45 anni, era di origini samoane (aveva indossato un paio di volte anche la maglia del suo paese) e la notizia della sua scomparsa ha colpito molto gli appassionati e i colleghi. "Si sospetta un attacco di cuore", le prime informazioni filtrate dalla stampa neozelandese che ha reso omaggio al 7 volte Nazionale, in campo contro Sud Africa e Italia durante la coppa del Mondo del 1999. (Continua a leggere dopo le foto)

"Con grande tristezza annunciamo l'improvvisa morte di Dylan" ha comunicato la famiglia. Mika, che aveva il diabete ma non aveva mai fatto preoccupare per le sue condizioni, è stato ricordato con molti messaggi comparsi subito in rete da parte di tifosi e atleti. In carriera la terza linea, cugino di coach Pat Lam, ha giocato oltre 50 partite con Auckland (1994-2000), vestendo anche le maglie di Blues (1996-1998) e Chiefs (1999). Per lui anche una stagione in Italia, a Brescia, nel 1994.

