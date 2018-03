Dalla Juventus al Parma, passando per la Nazionale. Il matrimonio con Alena Seredova, i figli Louis Thomas e David Lee, il divorzio e l'amore ritrovato grazie alla giornalista sportiva di Sky Ilaria D'Amico, che nel 2012 gli ha 'regalato' un altro bambino, Leopoldo Mattia. Gigi Buffon, ospite di Oscar Farinetti nella tenuta di Fontanafredda a Serralunga d'Alba insieme alla sua compagna, parla così del suo futuro. ''Il mio futuro dipenderà solo da me. - ha detto Buffon - Per continuare o meno, devo capire le motivazioni che posso ancora avere, l'energia mentale, la voglia di soffrire, arrabbiarmi e combattere. I primi 15 anni di sport li ho fatti sulle ali della passione per il calcio. Ma per avere una carriera così longeva e proseguire altri 10 anni, ho dovuto sostituire la passione con il desiderio della sfida: ogni stagione ho voluto dimostrare che anche a 35 o 40 anni posso essere ancora lì, tra i migliori portieri al mondo. È stata una sfida entusiasmante, ma anche logorante e con la società capiremo quale sarà la strada migliore da percorrere'', ha spiegato il numero uno della Juventus e della Nazionale italiana. (Continua a leggere dopo la foto)

Gigi Buffon ha poi aggiunto: ''Qualunque sia il mio futuro, mi sento molto tranquillo, sereno e gratificato per quella che è stata la mia carriera e per ciò che ho dato al mio Parma, alla mia Juve e alla mia Nazionale. L'ho fatto con onestà e altruismo, mettendo sempre davanti il bene della squadra e del gruppo''. Il portierone ha avuto dolci parole anche per la sua Ilaria, anche lei ospite di Farinetti nella Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba: ''Anche senza pallone la mia vita può essere ancora più a colori — sorride il numero uno della Juve — grazie alla Ila (Ilaria), che è la mia sicurezza, alla famiglia e agli amici. Il futuro mi fa meno paura, perché ho questi porti certi e sicuri''. (Continua a leggere dopo le foto)

Infine il capitano dei bianconeri dedica un pensiero ad Astori, il capitano della Fiorentina prematuramente scomparso il 4 marzo del 2018: "Andare a Firenze per noi juventini non è mai semplice. Al nostro arrivo al funerale, però, vedere i tifosi viola che ci hanno applaudito, che ci chiamavano e ci ringraziavano è stato molto bello. La nostra presenza li ha fatti sentire meno soli e questo mi ha reso orgoglioso. Ho vissuto la giornata di Firenze, quella dei funerali di Davide, in maniera molto coinvolgente. Era l'ultimo saluto non a un mio grande amico, ma a una delle più belle persone nelle quali mi sono imbattuto nello sport. Si percepiva immediatamente la sua pulizia di pensiero e di animo" ha concluso il portiere.

