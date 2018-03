Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d'albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, morto a seguito di un malore improvviso che lo ha portato via di colpo nel sonno. Neanche il tempo di ricordare il difensore, ex Cagliari e Roma e a lungo anche nel giro della Nazionale, ed ecco arrivare un'altra, terribile notizia. Thomas Rodriguez, giovane promessa francese, è infatti venuto improvvisamente a mancare all'età di soli 19 anni. Una vicenda che tra l'altro mostra alcune drammatiche analogie proprio con quella che ha colpito da vicino i tifosi italiani: anche il ragazzo, infatti, è stato trovato nel suo letto presso il centro di formazione del Tours, club dove militava e che sperava lo avrebbe lanciato verso una carriera importante e ricca di soddisfazioni. (Continua a leggere dopo la foto)

La notizia del suo decesso è stata confermata "con estremo dolore" dallo stesso club, che milita nella Ligue 2 transalpina, il corrispettivo della serie B italiana. La morte di Rodriguez è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì per cause ancora da accertare. Il giovane centrocampista è stato trovato senza vita nel suo letto dal suo compagno di stanza, che ha allertato il guardiano notturno del club quando svegliandosi si è accorto che qualcosa non andava. Sul caso è stata aperta un'inchiesta giudiziaria. L'autopsia sul corpo del giovane calciatore per determinare l'esatta causa della morte sarà eseguita all'inizio della prossima settimana. (Continua a leggere dopo le foto)

Su richiesta del club la partita della serie B transalpina tra Tours e Valenciennes, inizialmente programma per stasera, è stata rinviata. Un minuto di silenzio sarà osservato negli altri match di Ligue 1 e Ligue 2 in programma nel weekend. Tanti i messaggi che sono subito arrivati in rete per ricordare in rete questa giovane promessa sportiva, in quella che è parsa davvero una settimana irreale, scandita da due lutti terribili per i quali è davvero difficile trovare le parole adatte. Proprio in queste ore, infatti, la morte di Astori veniva ricordata in tutti i campi europei con sentiti minuti di raccoglimento prima delle partite.

