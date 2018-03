Davide Astori, l'ultimo saluto al capitano viola, stroncato all'improvviso nel sonno e per cause naturali, come rilevato dall'autopsia, è nella basilica di Santa Croce a Firenze. La 'sua' Firenze, la città che non gli ha dato i natali (il calciatore era nato a San Giovanni Bianco, Bergamo) ma che l’ha accolto nell'estate del 2015 dopo una stagione alla Roma. E lì, nella strada dove viveva con la compagna Francesca Fioretti e la figlia Vittoria, 2 anni, gli amici e i residenti non hanno fatto mancare il loro affetto alla famiglia con uno striscione attaccato tra le mura dei palazzi, all'ingresso del condominio del centro storico di Firenze, lungo quella via che sbuca in piazza Santa Trinità: "Davide, Francy, Vichy vi vogliamo bene", si legge sullo striscione, con un cuore e la firma 'gli amici di via delle Terme'. È lutto cittadino a Firenze nel giorno dei funerali di Davide. Così ha deciso il sindaco Dario Nardella. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l'ingresso al pubblico "per ragioni di sicurezza", ci sono circa 10mila persone. E bandiere e sciarpe che sventolano. Il carro funebre si è fermato davanti alla chiesa e l'ingresso della bara è stato accompagnato da un silenzio composto che è durato più di tre minuti. (Continua dopo la foto)

Ma tra i momenti più toccanti del funerale di Astori, sicuramente l'arrivo in chiesa di Francesca Fioretti, la compagna dello sfortunato difensore viola e mamma di Vittoria, distrutta dal dolore. Francesca, accompagnata e sostenuta da familiari e amici, è entrata in chiesa tra la commozione generale. Anche a lei sono rivolte le parole usata nell'omelia dal cardinale Giuseppe Betori: "La fragilità della vita ci pesa in modo insopportabile, a noi uomini e donne che vorremmo avere tutto sotto controllo, essere padroni assoluti di noi stessi, delle nostre scelte, delle nostre possibilità. Della morte non abbiamo spiegazioni da offrire, che possano servire a consolare. Restiamo con il nostro dolore, soprattutto quando la morte ci toglie una persona che amiamo, un amico. È toccato a noi in questi giorni, per Davide. Non chiedetemi quindi ragioni per capire, argomenti per giustificare, motivi per essere consolati. Posso solo piangere con voi. E offrirvi qualche motivo per pensare". (Continua dopo le foto)

Appena finita l'omelia, ha preso la parola anche il fratello di Davide: "Grazie a tutti. Ciao Davide. Non ce la faccio in questo momento a trovare le parole come faceva lui per le interviste". A leggere in chiesa, durante il funerale, il messaggio della Fiorentina dedicato al capitano è stato Milan Badelj. Che ha parlato al presente, perché questa tragedia non riuscirà certo a scalzare via 'Asto' dai cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo: "Sei il fratello o il figlio che tutti avrebbero voluto avere. I tuoi genitori non hanno sbagliato nulla con te, neanche una virgola. Tu non sei come gli altri, tu sei il calcio, quello vero, quello puro dei bambini. Il nostro pensiero va a tua mamma e tuo papà, ai tuoi fratelli, a Francesca e alla Principessa Vichy. Sei stato un uomo con la u maiuscola e noi dovremo dirlo a lei. Tu sei luce per tutti noi. Non parlavi tutte le lingue del mondo ma conoscevi quella più importante, la lingua del cuore". Ciao Davide!

"Ciao Marco". Dopo Davide Astori, un altro calciatore morto: 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola, un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età, stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza