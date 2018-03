Davide Astori, Firenze si prepara a dare l'ultimo saluto al capitano viola, morto improvvisamente a 31 anni. I funerali del calciatore che, come rilevato dall'autopsia, è deceduto nel sonno e per cause naturali nella notte tra sabato e domenica scorsi, verranno celebrati giovedì 8 marzo alle ore 10, nella basilica di Santa Croce. Per l'occasione, il sindaco Dario Nardella ha indetto una giornata di lutto cittadino. Esposizione sugli edifici pubblici della bandiera della città di Firenze abbrunata o a mezz'asta e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli di servizio pubblico: è quando prevede l'ordinanza firmata dal primo cittadino, riporta Il Messaggero. Sempre nell'ordinanza, poi, Nardella invita ad osservare nei luoghi di lavoro e nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 13 (il numero della maglia indossata da Astori e ora ritirata dalla Fiorentina). Inoltre, invita gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti dalle 13 alle 13.10 e le scuole a promuovere, in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema del valore dello sport e del calcio in particolare. (Continua dopo la foto)

La morte di Astori è stata uno choc. Per tutti, tifosi, appassionati di calcio e non, che ora si stringono ai familiari. Alla compagna Francesca Fioretti e alla figlia di soli 2 anni Vittoria, soprattutto. Ed è a dir poco commovente il messaggio che è apparso sotto casa Astori. Uno striscione attaccato tra le mura dei palazzi, all'ingresso del condominio dove Davide viveva insieme a Francesca e a Vittoria. Lì, nel centro storico di Firenze, la città che lo ha accolto nell'estate 2015 dopo una stagione alla Roma, lungo quella via che sbuca in piazza Santa Trinità, amici e residenti di quella strada hanno voluto dedicare un pensiero e una preghiera all'ex capitano e alla sua famiglia in questo momento difficilissimo. "Davide, Francy, Vichy vi vogliamo bene", si legge sullo striscione, con un cuore e la firma 'gli amici di via delle Terme'.

Giovedì 8 marzo, come detto, si svolgeranno i funerali del capitano a cui, nella camera ardente allestita al centro tecnico federale di Coverciano, tantissimi hanno voluto porgere un ultimo saluto. La salma, arrivata mercoledì da Udine poco prima delle 15,30, è stata accolta dai giocatori della Fiorentina, dai tecnici e dai dirigenti della società viola. Poco prima dell'apertura al pubblico, si legge su Il Messaggero, è arrivato il direttore generale della Figc Michele Uva. Tra i primi dirigenti a rendere omaggio Pierluigi Collina, designatore arbitrale Fifa, e Alessandro Costacurta, vicecommissario Figc. In piedi, accanto alla bara dove è stata appoggiata la maglia viola numero 13, Daniele De Rossi, capitano della Roma e compagno in azzurro di Astori. Presenti anche i giocatori del Torino Andrea Belotti, Lorenzo De Silvestri, Adem Ljajic e il milanista Riccardo Montolivo.

