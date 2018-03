Una morte improvvisa arrivata a soli 31 anni. Il decesso di Davide Astori ha lasciato tutti senza parole. Non riescono a darsi pace la compagna Francesca fioretti e i familiari che in queste ore attendono i risultati dell'autopsia che finalmente svelerà la cause che hanno strappato alla vita il giovane sportivo. Le ultime ore del capitano della Fiorentina sono state quelle di un giovane uomo come tutti gli altri. Qualche partita alla playstation in compagnia dell'amico Marco Sportiello, l'ultimo a vederlo vivo che agli investigatori ha raccontato come hanno trascorso quegli ultimi momenti trascorsi insiemi durante il ritiro. E poi l'ultimo messaggio inviato via WhatsApp. Dopo aver cenato il difensore della nazionale di calcio italiana, come era solito fare, ha deciso di prendersi dei momenti di distrazione nella camera del portiere, un po' di svago prima del sonno. Alle 23 si sono salutati, e davide è tornato nella sua camera singola. Dopo circa mezz'ora, alle 23.34 ha inviato l'ultimo messaggio, mandato proprio a Sportiello. Nulla che poteva far presagire la tragedia imminente. (continua dopo la foto)

Il portiere scrive: "Hai dimenticato le scarpe da me". Astori risponde: "Grazie, le scarpe non mi servono. Le prendo domattina prima di colazione". Ma a quell'appuntamento Davide non si è mai presentato. Solo dopo le 9.30 è stata fatta la terribile scoperta: il corpo del calciatore è stato trovato senza vita nel suo letto. La camera era in ordine, sul comodino solo il cellulare e niente acqua; Davide era sotto le coperte, sembrava quasi che dormisse, steso su un fianco. È stata aperta un'inchiesta, ma le condizioni in cui Astori è stato ritrovato per gli investigatori sono un chiaro segno che il 31enne è andato a letto sereno. L'autopsia verrà svolta in queste ore, ma tutto fa pensare a cause naturali. Inspiegabili visto che le sue ultimi analisi risalgono a mercoledì 28 febbraio. Il suo cuore si è fermato senza preavviso: l'elettrocardiogramma non avevano riscontrato nessun problema. (continua dopo le foto)

Nel frattempo sulla rete si susseguono messaggi di affetto. "O capitano, mio capitano. Perché non sei sceso a fare colazione insieme a tutti noi?", inizia così il messaggio che il centrocampista della Fiorentina, Riccardo Saponara, affida a Instagram per ricordare il suo compagno di squadra. "Perché non sei passato a riprendere le tue scarpe fuori dalla camera di Marco e non sei venuto a bere la tua solita spremuta d'arancia? - scrive proprio Saponara nel post che lo ritrae insieme a Davide. E poi: "Torna a Firenze, ti attendono in sede per rinnovare il contratto e riconoscerti il bene e la positività che doni quotidianamente a tutti noi. Esci da quella maledetta stanza, ti aspettiamo domani alla ripresa degli allenamenti. Nella vita ci sono persone che conosci da sempre con le quali non legherai mai, poi ci sono i Davide che ti entrano immediatamente dentro con un semplice 'Benvenuto a Firenze Ricky. Ovunque tu sia ora, continua a difendere la nostra porta e dalle retrovie illuminaci il giusto cammino'.O capitano, mio capitano. Per sempre mio capitano".

Ti potrebbe interessare anche: “È un problema dei familiari…”. Morte di Davide Astori: le parole choc. Il difensore della Nazionale italiana se ne è andato a soli 31 anni lasciando un vuoto. Ma quello che sta succedendo in queste fa restare senza fiato