Un dramma terribile, la morte di Davide Astori è stata un vero choc. Il calciatore 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine ('Là di Moret') dove si trovava con la squadra per la partita di oggi contro la formazione friulana. Moltissimi i messaggi di solidarietà e di dispiacere, ma in questo grande cordoglio stanno facendo discutere le parole usate dal giocatore brasiliano Dani Alves per commentare la morte del collega scomparso ieri notte a soli 31 anni. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo 'Marca', durante la conferenza stampa che precede il match di Champions tra il Psg e il Real Madrid, l'ex juventino ha commentato così la vicenda: "Mando un abbraccio ai parenti di Davide. Penso che forse abbia fatto quello che doveva in questo mondo caotico e che ora sia da qualche altra parte". "Milioni di bambini muoiono ogni giorno a causa di altri problemi, a causa della fame, e la notizia non ha la stessa risonanza - ha rimarcato il giocatore del Psg -. Siamo qui solo di passaggio e quando ci tocca ci tocca. Mi dispiace molto per la famiglia di Davide e ci sentiamo tristi perché è un collega, ma quelli più colpiti dalla sua morte sono i suoi familiari". (continua dopo la foto)

Una durezza inaspettata che in questo momento è arrivata come una stilettata. Tanto più che proprio questo pomeriggio si è aperto un giallo sul decesso dello sportivo. "Abbiamo aperto un procedimento penale con ipotesi di omicidio colposo, allo stato attuale a carico di ignoti, e abbiamo disposto l'autopsia che verrà eseguita prossimamente". Lo ha detto il procuratore capo di Udine, Antonio de Nìcolo, ai microfoni del Giornale Radio Rai in merito alla morte improvvisa di Astori. La Fiorentina e i familiari del calciatore hanno reso noto che l'autopsia sul corpo del capitano sarà eseguita domani. La salma tornerà a Firenze nella giornata di mercoledì e nello stesso giorno sarà allestita la camera ardente presso il centro tecnico federale di Coverciano. I funerali di Astori si terranno a Firenze giovedì 8 marzo alle ore 10 nella basilica di Santa Croce.





Riguardo alle cause del decesso si è pronunciato anche Professor Ernesto Alicicco, storico medico sportivo della Roma: "Noi, abbiamo un protocollo eccezionale di controlli sanitari - ha detto il medico all'Adnkronos -. I controlli che si fanno ai professionisti, si fanno ogni sei mesi e non scappa mai nulla. Aspetto di vedere quello che dirà l'autopsia. Sono curioso da un punto di vista scientifico di scoprire che gli è successo". "Ci possono essere mille cause - aggiunge -, poteva essere che di notte aveva degli arresti perché era bradicardico, ma tutto questo lo verifichiamo quando facciamo i controlli, per cui mi sembra molto strano, perché si dovrebbe vedere. Se all'improvviso è deceduto per un'aneurisma, che si è rotto, quello non si può vedere. Di norma non andiamo a fare risonanze magnetiche con contrasto". "L'Italia da un punto di vista medico-sportivo è all'avanguardia, ho controllato anche Nazionali di altri Paesi e ho dovuto fermare degli atleti. Quando capitano queste cose anche noi medici ci restiamo male e ci rendiamo conto che la vita, purtroppo, è nelle mani di nostro Signore e non nelle nostre" conclude il Professore.Caffeina News by AdnKronoswww.adnkronos.com

Ti potrebbe interessare anche: “La piccola Vittoria…”. Ha solo 2 anni la figlia di Davide Astori. Le parole della sua compagna Francesca. Su Instagram condivideva in continuazione pensieri e foto della sua famiglia ora distrutta. Adesso, invece, sul suo profilo solo tristezza e messaggi di affetto