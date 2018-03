La morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro grande passione, i viaggi. E la scintilla era scoccata. Lui allora era il capitano del Cagliari. E le fece perdere la testa. Poi iniziarono a viaggiare insieme. Ad amarsi in modo totalizzante. Lei lo seguiva ovunque ma fu insieme che scelsero di rimanere a Firenze dove, nel febbraio 2016, è nata la piccola e desideratissima Vittoria. Una bambina amatissima che mamma Francesca ha voluto e vuole crescere di persona. “Mi reputo una persona un po’ all’antica, molto attaccata alla famiglia – aveva detto da mamma – Certo, è importante il lavoro e ci tengo tanto alla mia indipendenza, ma col figlio si crea un legame talmente profondo da relegare tutto il resto in secondo piano. Voglio crescerlo io e ce la metterò tutta, non ho alcuna intenzione di lasciarlo con una tata per giornate intere”. Continua a leggere dopo la foto

Ora Francesca Fioretti ha perso il suo sole, lo definiva così. E si è vista crollare tutte le certezze in un attimo. A darle l'annuncio della morte del compagno è stato il Direttore Generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino. Quando Francesca ha ricevuto la chiamata era con la piccola Vittoria. Non ha esitato: ha deciso di partire per Udine nonostante tutti le avessero consigliato di restare a Firenze. "Voglio vederlo", ha detto a tutti. Intanto la disperazione si è iniziata a impossessare di lei. Ma non avrebbe accettato di non vederlo un'altra volta ancora. E così è andato da lui. Una roba tristissima, scioccante. Erano bellissimi, innamoratissimi, felici. Avevano girato il mondo insieme: India, Messico, Maldive. A Francesca piaceva condividere scatti con il suo amore sui social. Poi più nulla. La Fioretti, modella, ex gieffina che tra qualche settimana compirà 28 anni, è arrivata all'ospedale di Santa Maria della Misercordia poco prima delle 19.

Insieme a lei i genitori. Sempre bella, con i capelli raccolti, un maglione. I flash la circondano ma, ovviamente, è impossibile parlare con lei. Una storia choc che lascia senza fiato. Che fa crollare il mondo. Le certezze. L'equilibrio. Sui social la Fioretti ha ricevuto tantissimi messaggi di cordoglio. Una domenica maledetta che per qualcuno è stata la fine del mondo. Il calcio si è fermato in onore del capitano della Fiorentina che se ne è andato troppo giovane, troppo presto, troppo tutto. Pieno di commozione la dedica di Gianluigi Buffon: "Ciao caro Asto, difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona, perché ho sempre lasciato che la bellezza e l'unicità di rapporti, di reciproca stima e affetto, non venissero strumentalizzati o gettati in pasto a chi non ha la delicatezza per rispettare certi legami. Nel tuo caso, sento di fare un'eccezione alla mia regola, perché hai una moglie giovane e dei familiari che staranno soffrendo, ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una persone per bene... una grande persona perbene. Eri l'espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l'altruismo, l'eleganza, l'educazione e il rispetto verso il prossimo, la facevano da padroni. Complimenti davvero, sei stata una delle migliori figure sportive nella quale mi sono imbattuto. R.I.P. Il tuo folle Gigi".

