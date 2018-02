"Sono quasi morta quando ho dato alla luce mia figlia Olympia". Serena Williams, regina del tennis mondiale negli ultimi due decenni, racconta in un contributo alla 'Cnn' le ore vissute dopo il parto. La 36enne tennista è diventata mamma il 1° settembre dello scorso anno. Ha raccontati i timori per la sua sopravvivenza una decina di giorni dopo essere stata operata d'urgenza per una embolia polmonare. "Sebbene io abbia avuto una gravidanza abbastanza semplice, mia figlia è nata con un taglio cesareo d'emergenza dopo che il suo battito cardiaco era crollato durante le contrazioni. L'intervento è andato bene e Olympia era tra le mia braccia prima che me ne rendessi conto", scrive. "È stata la sensazione più incredibile che abbia provato in vita mia. Ma quello che è successo appena 24 ore dopo il parto sono stati 6 giorni di incertezza". "Per fortuna ora va tutto bene, sono stata soccorsa e curata rapidamente, la mia carriera non subirà conseguenze. Amo il tennis e voglio giocare ancora per molto tempo. Ho ancora voglia di fare bene", ha aggiunto la campionessa americana. (continua dopo la foto)

Serena Williams ha raccontato il malessere accusato il giorno dopo aver partecipato ad una serata per i vincitori dei premi Oscar a Hollywood. "Non riuscivo più a respirare - ha raccontato la 29enne statunitense - ricordo di aver detto che non riuscivo più a prendere aria. Le gambe sono diventate molli e questo è un sintomo dell'embolia. Sono andata al pronto soccorso dove mi hanno sottoposto ad accertamenti dai quali è emerso che avevo molti ematomi. Mi hanno detto che mi dovevano operare d'urgenza per ottenere una buona prognosi". Serena Williams ha rivelato che stava seguendo una cura a base di iniezioni sull'addome "due volte al giorno" per fluidificare il sangue. "Il risultato è stato che avevo un grosso ematoma allo stomaco. All'inizio delle dimensioni di una pallina da golf poi è diventato grande quanto un pompelmo. I miei polmoni stanno abbastanza bene e sono in via di guarigione". (continua dopo le foto)





"Tutto è iniziato con un embolo polmonare, una condizione determinata dall'ostruzione di una o più arterie bloccate da un coagulo. Vista la mia storia medica" caratterizzata da un problema analogo in passato, "vivo con la paura per questa situazione. Quando ho sentito di essere in affanno, non ho aspettato un secondo per avvisare le infermiere. Questo ha dato il via ad una serie di complicazione a cui, per fortuna, sono sopravvissuta". "Prima, la cicatrice del cesareo si è aperta per la tosse continua provocata dall'embolo", racconta la fuoriclasse. "Sono tornata in chirurgia, i dottori hanno individuato un ampio ematoma nel mio addome. Sono tornata in sala operatoria per un intervento, per evitare che i coaguli arrivassero ai polmoni. Quando finalmente sono tornata a casa dalla mia famiglia - aggiunge - ho passato le prime 6 settimane della maternità nel letto".

Ti potrebbe interessare anche: ”Oddio, chiamate un dottore”. Malore per Bianca Atzei all’Isola dei famosi. Medici a Cayos Cochinos e soccorsi con la barca: cosa è successo alla naufraga