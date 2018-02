Incidente hot alle Olimpiadi invernali. Durante la gara è successa una di quelle cose più temute dalle sportive: un “malfunzionamento” dell’abito. Durante la short dance di pattinaggio di figura (prima delle due prove che assegneranno le medaglie alle Olimpiadi Invernali) erano in lotta per la medaglia i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che hanno stabilito il nuovo primato del mondo per quanto riguarda il corto (83.67) e i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Alla fine dell’esibizione, il distacco dei francesi è di 1.74 punti. Ma c’è stato un problema non da poco che ha complicato parecchio la gara dei due volte campioni del mondo. Cosa è successo? Beh, il costume di Papadakis infatti si è praticamente slacciato ad altezza del collo e la 22enne ha dovuto per forza aggiustarlo per non incorrere in penalità (forse non tutti lo sanno ma viene scalato un punto se un pezzo di costume cade sul ghiaccio). Il problema per la ragazza, però, più che la penalità, era quello di rimanere nuda. Così l’ha sistemato come ha potuto. Non alla perfezione, però, e infatti, alla fine della gara, il costume si è sganciato di nuovo lasciando la ragazza con il seno al vento. Continua a leggere dopo la foto

Poverina! Il giorno dopo, puntualmente, tutti a parlare del suo seno nudo; del vestito che le è crollato, della figuraccia che ha fatto davanti a tutto il mondo. E la sua performance sportiva passa inesorabilmente in secondo piano. E pensare che la Papadakis ha provato in ogni modo ad andare avanti. Ma non ci è riuscita. Anche perché, dopo averlo sistemato una volta, quello è ricaduto e ha lasciato l'atleta di origini greche seminuda. "Beh, mi ha distratto e non poco" ha commentato poi la ragazza. E ha aggiunto: "Era il mio peggior incubo, avevo il terrore che mi accadesse alle Olimpiadi" ha aggiunto. Della serie: meglio non pensare alle cose che ci fanno paura onde evitare che accadano veramente…

"Mentre sentivo che il vestito si sganciava, mi ripetevo: 'Devo andare avanti, devo andare avanti' e in effetti ci ho provato ma devo ammettere che quel pensiero mi ha deconcentrato parecchio'' ha detto la ragazza. Ma in conclusione non vuole che quell'episodio le rovini il pensiero delle Olimpiadi e della sua esibizione: "Ce la abbiamo messa tutta e dobbiamo essere fieri di noi stessi: la nostra è stata una grande esibizione e quello è stato solo un 'piccolo' particolare". Brava Gabriella! E voi avete visto il piccolo incidente delle Olimpiadi? Non credete che sia stata molto brava e professionale nonostante tutto?

