Gli appassionati di calcio che amano seguire i campionati stranieri e hanno la memoria lunga sicuramente ricorderanno il nome di Jermaine Pennant, calciatore inglese che in carriera ha vestito maglie importanti come quella dell'Arsenal e soprattutto del Liverpool, squadra nella quale ha militato tra il 2006 e il 2009. Una carriera, quella calcistica, ormai in declino per l'esterno di centrocampo, che ha 35 anni gioca ora nel modesto Billericay Town. Cosa c'è di meglio, allora, per rimettere un po' di pepe sulle proprie esperienze lavorative di un bello show a luci rosse in compagnia della propria consorte? Niente, deve aver pensato il buon Jermaine, che si è lanciato in una bizzarra iniziativa vietata ai minori insieme alla moglie Alice Goodwin, 32enne, bellissima e dalle forme decisamente esplosive. Una notizia, diffusa dal Sun, che ha lasciato a bocca aperta gli appassionati di sport nel Regno Unito e nel mondo, letteralmente increduli di fronte a quanto accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)

Il calciatore e la sua dolce (e a quanto pare scatenata) metà si sono lanciati in un piccolo show a luci rosse che gli utenti potevano ammirare pagando cifre molto alte per le tariffe del settore, quasi 10 euro al minuto. Pennant non si è presentato con il suo vero nome ma i tatuaggi sul suo corpo hanno permesso di identificarlo facilmente, togliendo ogni minimo dubbio. "Come ti sei ridotto... Sei davvero caduto in basso" è stato uno dei primi commenti rilasciati in rete da uno dei suoi fan di vecchia data. Nelle clip l'atleta era impegnato in atti sessuali molto espliciti insieme alla moglie, a sua volta decisamente poco in imbarazzo. (Continua a leggere dopo le foto)

"Capisco che sia tua moglie - scrive un altro ragazzo, anche lui presentandosi come un vecchio fan dei tempi del Liverpool - ma non capisco proprio quale forma di esibizionismo malato possa spingere una persona a fare ciò". Un altro internauta ha ricordato il glorioso passato di Pennant, scherzandoci su: "Vi ricordo che quest'uomo ha giocato in Premier League ed è addirittura sceso in campo in una finale di Champions League. Diciamo che mi sarei aspettato un finale di carriera migliore".

