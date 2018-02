Di sicuro, una coppia che sa come sfruttare i social per far parlare sempre e comunque di sé. Nei momenti in cui le cose vanno alla grande e in quelli in cui, invece, il grigiore sembra essersi impossessato della quotidianità. Per Wanda Nara e Mauro Icardi le cose in questo momento, d'altronde, non vanno certo alla grandissima sportivamente parlando: l'Inter, squadra della quale l'argentino è capitano e bomber principe, ha infatti perso ultimamente molti colpi, passando dal sogno scudetto alla realtà di un posto in Champions per niente sicuro, visti i recenti risultati negativi. La Juventus e il Napoli lassù in cima alla classifica sono fuggite lontanissimo, con i bianconeri ora a +12 e i partenopei addirittura a +13. Come fare, allora, a ravvivare un po' la notorietà virtuale dei due? Semplice, con un po' di sana... lontananza! L'attaccante si trova infatti in quel di Milano alle prese con dei problemi fisici, che lo terranno per poco fuori dal campo, la consorte ha invece deciso di volare a Buenos Aires per dei servizi fotografici. (Continua a leggere dopo la foto)

Non basta però una semplice separazione, ovviamente momentanea, per far tornare prepotentemente alla ribalta i due. Che hanno così pensato bene di lasciare un altro indizio misterioso, di quelli che i sospettosi associano tutto a qualche problemino tra le mura domestiche favorendo il tam tam mediatico. Wanda e Mauro, infatti, hanno smesso di seguire reciprocamente i loro account Instagram, dove ogni giorno entrambi pubblicano abbondante materiale raccontando per filo e per segno la propria vita ai follower. Che sia successo dell'altro? A giudicare dalla gestione comune degli affari di famiglia, che prosegue spalla a spalla, verrebbe da pensare di no. (Continua a leggere dopo le foto)

L'ex showgirl ha rincarato la dose con una frase misteriosa: "La misura dell'amore si misura con la distanza", il tutto a corredo di una foto che pare mostrarla triste e pensierosa mentre guarda all'orizzonte. Di fatto, però, immaginare qualche clamorosa separazione è davvero impossibile. Più facile, come tanti utenti hanno sottolineato, che i due stiano semplicemente giocando, così da fa parlare un po' di loro in un momento in cui le cose non vanno proprio per il meglio. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Almeno fino al prossimo post.

