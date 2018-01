Fiocco rosa per Tania Cagnotto: la popolare nuotatrice è diventata mamma. Con una settimana di anticipo rispetto alla data prevista Tania Cagnotto ha avuto la sua bimba. Il 23 gennaio è nata Maya, la figlia della più grande tuffatrice italiana, campionessa del mondo e argento e bronzo alle Olimpiadi, e del marito Stefano Parolin. La piccola pesa 3 chili e 40 grammi. La bimba arriva un anno dopo quella della compagna di sincro Francesca Dallapè, anche lei mamma di una femmina, Ludovica. Ha una zia d’eccezione e un nonno eccezionale come Giorgio Cagnotto, più volte medaglia olimpica e mondiale. Solo pochi giorni fa l’atleta 32enne aveva condiviso una foto della gravidanza, in bianco e nero con il marito. "Nessuno stato - ha scritto - è così simile alla pazzia da un lato, e al divino dall’altro quanto l’essere incinta. La madre è raddoppiata, poi divisa a metà e mai più sarà intera". Sono parole di Erica Jong, la scrittrice americana simbolo della liberazione femminile. A dare l’annuncio della lieta notizia inizialmente è stata la Ferdenuoto con un comunicato stampa, poi è arrivato il dolcissimo post su Instagram della neo mamma. (continua dopo la foto)

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma è certa la felicità di Tania e di Stefano, insieme da tempo, ma marito e moglie solo dal 2016. La coppia era indecisa se dare alla bambina il nome di Maya o Isabel, ma alla fine ha optato per il primo. Un nome che ha origini greche, ma è diffuso in tutto il mondo. Il suo significato? “Nutrice, creatrice”. Con l’arrivo della piccola Maya, per Tania Cagnotto si apre un nuovo capitolo della sua vita. Lo scorso maggio ha definitivamente abbandonato il mondo del nuoto e dei tuffi. Ha concluso a 32 anni una lunga carriera fatta di numerose medaglie vinte, molteplici premi e tante soddisfazioni. “Sono molto emozionata, ma anche malinconica. Sono stati anni bellissimi, specialmente gli ultimi quattro” ha dichiarato la Cagnotto. (continua dopo le foto)





Così è iniziata la nuova avventura di Tania Cagnotto, ma non è detto che la sua vita d’atleta sia terminata. Come ha fatto Francesca Dallapè, a fine novembre non aveva escluso un possibile rientro in vista di Tokyo 2020. "Di sicuro non chiudo la porta perché ho visto tanti atleti cambiare idea dopo il ritiro e non vorrei dire di no, perché se poi dovessi ripensarci". Parolin è un giocatore di calcio a 5 e commercialista, che ha chiesto di sposare la moglie a Venezia, nel corso di una cena romantica. La coppia conviveva dal 2010 e si è poi sposata nel settembre 2016 sull’Isola d’Elba. Testimone della sposa è stata proprio la tuffatrice Francesca Dallapè.

Ti potrebbe interessare anche: “Eccomi al naturale”. Caterina Balivo senza trucco e senza inganno. La bella conduttrice è sempre molto curata e ‘apparecchiata’, ma la vita è impegnativa anche per lei. Tra una pappa e un supermercato, ecco come si è mostrata ai fan la conduttrice di Detto Fatto: “Roba da non crederci…”