Che giornata per lo sport italiano! Se il calcio non sta dando grandi soddisfazioni (su tutte la non qualificazione ai mondiali e le due finali di Champions perse dalla Juventus), gli altri sport invece fanno gioire tutti. Una tripletta pazzesca per lo sci azzurro anche per come è maturata, nella nebbia e dopo che il tracciato è stato abbassato, partendo da dove il sabato era iniziato il Super G, dopo le mille difficoltà nei giorni scorsi, fino al rinvio di un giorno della gara e una prova "vera" svolta solo il mattino della domenica (dominata già dalla Goggia). La scelta di abbassare la partenza si era resa necessaria a causa della scarsa visibilità. Una scelta che ha tolto il piano, ma anche la parte alta, molto tecnica, in cui le italiane contavano di fare la differenza. Ma per le italiane... Nessun problema! Goggia e Brignone, partite fra le prime (pettorali rispettivamente col numero 5 e 2), ma anche Nadia Fanchini (partita col 12) hanno messo tutto il coraggio del mondo, hanno spinto, rischiato e spinto ancora. (Continua a leggere dopo la foto)

E alla fine il cronometro ha sentenziato: Sofia Goggia prima in 1'04"00, Federica Brignone seconda a 1"10, Nadia Fanchini terza a 1"45. E le altre? Lontane, lontanissime. Quarta la sciatrice del Liechtenstein, Tina Weirather, a 1"74, uinte, con lo stesso tempo, le svizzere Jasmine Flury e Michelle Gisin a 1"85. Lontane tutte le altre, compresa una Lindsey Vonn che ha deciso di gareggiare seppur fra mille dubbi e arrivata a 3"03 da Sofia Goggia! Tripletta praticamente fatta a questo punto e intoccabile! (Continua a leggere dopo le foto)

Hanno spinto, ma senza fortuna, anche Johanna Schnarf, alla fine con un ritardo di 2"67 dalla Goggia, come Verena Stuffer e Nicol Delago, che sono arrivate lunghe sul curvone di metà gara uscendo di scena. Sofia Goggia nata a Bergamo, 15 novembre 1992 è una sciatrice alpina italiana. Fisicamente robusta e potente detiene il record nazionale di punti segnati in una singola edizione di Coppa del Mondo (1197 nel 2017) e di podi (13 nel medesimo anno, risultando peraltro la prima sciatrice italiana capace di ottenerne in quattro discipline).

Ti potrebbe interessare anche: "Buonanotte così...". Poteva essere scontata quella di Mario Balotelli? No, ma chi se l’aspettava così hot? Torso nudo, muscoli in bella vista e la mano proprio lì, sulle parti intime. La ‘chicca’? L’emoticon che accompagna lo scatto ‘a luci rosse’. Santo cielo!