Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Addio a una leggenda. Si è spento Antonio Valentin Angelillo, uno degli angeli dalla faccia sporca della Grande Inter di Helenio Herrera. Angelillo è morto in ospedale a Siena venerdì 5 gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport la notizia non è stata divulgata subito per volere dei familiari. Aveva 80 anni. Era giunto la notte del 3 gennaio al pronto soccorso del policlinico le Scotte, rimanendo poi ricoverato fino al decesso. Con Maschio e Sivori era il terzo «angelo con la faccia sporca» un misto di bellezza fisica e talento calcistico che non sempre, però, andavano d’accordo con la disciplina. Ma Angelillo a pallone sapeva giocarci e di quella nazionale argentina che trionfò al torneo sudamericano 1957 era il vero perno: mezzala, mediano, ala, centravanti… Faceva di tutto, e lo faceva bene. Ecco il nuovo Di Stefano, titolarono i giornali d’oltre Oceano. E l’eco di quelle imprese lontane spinse Angelo Moratti a portarlo nella sua Inter. A Milano Angelillo si ambienta subito. Sedici reti nella prima stagione e ben 33 in quella successiva, record per i tornei a 18 squadre. (Continua dopo la foto)

Si trova bene anche fuori dal campo, molto bene: frequenta locali e tabarin, perde la testa per una famosa ballerina, Ilya Lopez. Fino a che Helenio Herrera, il Mago, cavalcando i pettegolezzi, non ottiene dal presidente Moratti, la cessione. Angelillo, nel frattempo, da oriundo (ha origini lucane) è entrato nel giro della nazionale. Le presenze con l'Italia erano state comunque soltanto due, dopo le 11 con altrettante reti nell'Argentina, con cui non aveva più giocato da quando aveva appena 23 anni. «La Roma non aveva peso politico», aveva detto tanti anni dopo per spiegare la mancata convocazione azzurra per i Mondiali del 1962 in Cile.

E a proposito di Coppa Rimet, gli era sempre rimasto un rimpianto: nel 1958 lui, Sivori e Maschio non erano stati chiamati dall'Argentina perché a quei tempi chi andava all'estero non poteva giocare in quella nazionale. Intanto la sua parabola italiana prosegue a Roma. Moratti inserisce una clausola capestro: la Roma si impegna a non cederlo alla Juve, al Milan e alla Fiorentina. Le sue quattro stagioni romane sono positive. Poi a sorpresa, nell’estate del 1965, si fa avanti il Milan di Nils Liedholm. E qui comincia il declino. Chiude nell’Angelana dove comincia la carriera di allenatore. Viene ingaggiato dall’Arezzo in C: è colpo di fulmine con la città toscana. Vince la coppa di categoria e ottiene la promozione in B. In A ci arriva con l’Avellino, che salva brillantemente. L’ultima avventura è in C2 con la Torres di Sassari che lo esonera a metà della seconda stagione, 1991-92.

Ti potrebbe interessare: Vi ricordate la dottoressa Irene di ‘un medico in famiglia’? Ad interpretarla era Edy Angelillo una bellissima rossa che dopo quell’esperienza non abbiamo più visto in tv. Ecco cosa ha fatto in questi anni e (soprattutto) come è diventata