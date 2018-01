Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Una morte terribile che ha scosso il mondo del calcio, una notizia arrivata proprio durante le festività e che ha colpito al cuore milioni di appassionati di ogni paese, che facevano da tempo il tifo per lo sfortunato Edu Ferreira, 20 anni, attaccante della squadra portoghese del Boavista. Il giovane s'è arreso alla fine a uno degli avversari più duri e terribili da sconfiggere: il cancro. Una malattia che l'aveva costretto a una durissima battaglia, che il bomber aveva affrontato sempre con coraggio fino alla resa finale. La news che ha sconvolto il pallone lusitano e internazionale è stata resa pubblica sul sito ufficiale e su tutti i profili social dal club, che ha dovuto purtroppo annunciare il decesso del ragazzo cresciuto nel settore giovanile e che dallo scorso anno faceva parte della prima squadra. Edu aveva iniziato la sua sfida a novembre dello scorso anno, quando dopo una serie di visite aveva scoperto di essere gravemente malato e purtroppo era stato costretto all'abbandono dell'attività, sia sportiva sia agonistica. Si sperava fosse solo momentaneo lo stop e che le cure potessero aiutarlo a coltivare il sogno di sempre, diventare un calciatore professionista. (Continua a leggere dopo la foto)

Purtroppo per Edu Ferreira il tumore è entrato sulla sua vita e l'ha cambiata per sempre, costringendolo di colpo a mettere da parte le sue aspirazioni per confrontarsi con un avversario molto più duro di quelli incontrati in campo. Lo scorso novembre il Boavista aveva deciso di rinnovargli il contratto fino al 2019, provando a dare anche una ulteriore speranza al ragazzo, che però non ce l'ha fatta. I funerali di Edu Ferreira si svolgeranno mercoledì 27 dicembre. "Dedicheremo questa giornata a Edu Ferreira e ricorderemo i bei momenti condivisi con lui" si legge nella nota di cordoglio della società". (Continua a leggere dopo le foto)

"Possa il dolore della nostra perdita essere diminuito ogni giorno e da ora in poi questa assenza possa trasformarsi in buoni ricordi. Il vuoto che è rimasto non sarà mai riempito nei nostri cuori. Oggi c'è un'altra stella in cielo. Riposa in pace, Edu!." Edu Ferreira era nato nell'aprile del 1997 aveva iniziato la sua carriera da calciatore quando era un bambino con la Ramaldense nel 2006 per poi passare all'Academia Superball. Poi il Leça e a diciassette anni il Boavista, a squadra portoghese vincitrice di nove trofei nella sua storia.

