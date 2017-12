Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a Cava dei Tirreni (Salerno) all’età di 84 anni l’allenatore Pietro Santin, da tempo combatteva contro la malattia. Uomo dai grandi valori sportivi e umani legò la sua fortuna alla Cavese. La carriera di Santin, sia da calciatore (fu ala sinistra tra gli anni ’50 e ’60) che da allenatore, s’è svolta quasi tutta in Campania. Ma è stato a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, che ha colto le maggiori soddisfazioni sportive e professionali. Nel 1980 sale al timone della squadra, ne diventa allenatore e i successi non tardano ad arrivare perché gli basta un anno per centrare lo storico obiettivo della B. Gli aquilotti campani raggiungono la cadetteria e ci rimarranno per molto tempo. Il Milan, scrive il Giornale, invece, viene da anni bui. Iniziava la gestione Farina, i rossoneri precipitano nella polvere degli scandali e delle retrocessioni, il timore di un fallimento imminente è dietro l’angolo. Nel campionato 1982-83, la serie B è un campionato pieno di squadroni. Il Milan si affida a Ilario Castagner che costruisce una squadra sui giovani. (Continua dopo la foto)

Gente allora come Franco Baresi, Mauro Tassotti a cui unisce l’esperienza internazionale di calciatori come lo “squalo” Joe Jordan, ex punta del Leeds United, il "Maledetto United" secondo il Brian Clough raccontato in quella pietra miliare della letteratura sportiva da David Peace. C’è la Lazio di Bruno Giordano e Lionello Manfredonia. Insomma, pare un campionato già scritto. Invece la piccola e caparbia Cavese finisce il girone d’andata centrando un clamoroso terzo posto, all’epoca l’ultimo utile per il gran salto in Serie A, proprio alle spalle di biancocelesti e rossoneri. Ci era riuscita imponendosi subito come sorpresa, proprio a San Siro, dove erano arrivati al seguito degli ospiti quasi 7mila tifosi.

Nella stagione successiva Santin guidò il Napoli prima dell’arrivo di Maradona, ma senza troppa fortuna e fu sostituito mentre era in corso il campionato nel febbraio del 1984 da Rino Marchesi. Allenò anche Bologna, Catania, Lecce, Casertana, Juve Stabia, Nola, Battipagliese, Benevento. Chiuse l’attività di allenatore con il Latina nel 2006. Su Twitter il Calcio Napoli ha espresso il cordoglio della società per la scomparsa del tecnico:«Siamo scossi per la morte di Mister Pietro Santin, lo ricordiamo con profondo e sincero affetto», il messaggio del club azzurro.

