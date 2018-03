Le condizioni di salute di Papa Francesco erano state oggetto di discussione tanto sui social quanto sui quotidiani nel corso degli scorsi mesi. C'è chi aveva visto della stanchezza nelle ultime uscite pubbliche del pontefice e chi, preoccupato, si era chiesto se non ci fosse qualcosa di più. Indiscrezioni, queste ultime, sempre smentite dalla chiesa, anche se ora è arrivata la conferma che Bergoglio dovrà sottoporsi a un'operazione nel corso del prossimo anno. Niente di grave, in realtà. Il Santo Padre ha semplicemente confessato ai detenuti del carcere romano di Regina Coeli, dove si è recato in visita in occasione del Giovedì Santo, di avere un problema di cataratta. Parlando della necessità di "rinnovare lo sguardo, perché questo fa bene", Bergoglio ha confidato: "Alla mia età, per esempio, vengono le cataratte e non si vede bene la realtà. L'anno prossimo devo fare l'intervento". Nel corso della messa, durante la quale è stato officiato il rito della lavanda dei piedi, il Pontefice ha spiegato anche l'importanza di questo gesto. (Continua a leggere dopo la foto)

"Gesù capovolge – ha sottolineato – l'abitudine storica e culturale dell'epoca ma anche di oggi, un bravo capo, sia dove sia, deve servire". Il papa è poi tornato nuovamente a parlare degli ammalati e delle persone più deboli della società nella sua riflessione all'inizio del triduo pasquale. "C'è gente che soffre, che è scartata dalla società, almeno per un tempo, e Gesù va a li a dirgli ‘tu sei importante per me'. Gesù viene a servirci, e ha voluto scegliere dodici di voi per lavare i piedi. Gesù rischia su ognuno di noi, non si chiama Ponzio Pilato, non sa lavarsene le mani, sa solo rischiare", ha evidenziato rivolgendosi ai detenuti. (Continua a leggere dopo le foto)

"Io sono peccatore come voi – ha concluso – ma oggi rappresento Gesù, sono ambasciatore di Gesù. Quando mi inchinerò davanti ad ognuno di voi per la lavanda dei piedi pensate: 'Gesù ha rischiato in questo uomo, un peccatore, per venire da me e dirmi che mi ama'. Dio non ci abbandona mai, non si stanca mai di perdonarci". In attesa di sapere quando sarà effettuato di preciso l'intervento, i fedeli hanno già iniziato a fare gli auguri di pronta guarigione al pontefice in rete.

