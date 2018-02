Lucido, anzi lucidissimo. Coi ricordi ancora ben intatti e la solita grinta messa in mostra in passato. A chi l'ha incontrato recentemente, Joseph Ratzinger si è mostrato come una persona presente nel dialogo, che sa conversare senza alcun intoppo, seguire le parole degli altri e annotare bene a mente date e nomi. L'età, invece, ne ha minato purtroppo le capacità fisiche. All'indomani del quinto anniversario della rinuncia al Soglio Pontificio, l' 11 febbraio 2013, a parlare delle condizioni di salute di Benedetto XVI, che il 16 aprile compirà 91 anni, è stato il fratello, Georg Ratzinger, destando allarme e preoccupazione in tutto il mondo. L'uomo ha scelto di rilasciare un'intervista al settimanale tedesco Neue Post, ripresa anche da Serena Sartini sulle pagine de Il Giornale, dove Georg che di anni ne ha 94 sottolinea: "Il Papa emerito ricorre sempre più spesso all'utilizzo di una sedia a rotelle per muoversi, è affetto da una malattia paralizzante. La più grande inquietudine è che la paralisi possa finire per arrivare al suo cuore e allora potrebbe essere finita in fretta". (Continua a leggere dopo la foto)

"Prego ogni giorno - prosegue l'uomo - per chiedere a Dio la grazia di una buona morte, in un buon momento, per me e mio fratello. Entrambi abbiamo questo grande desiderio". Già da qualche anno il Papa emerito si era mostrato in rare occasioni con una sorta di deambulatore (le foto pubblicate da Chi avevano fatto il giro del web) che gli permetteva di muoversi più sicuro. Ma la situazione, stando a quanto ha riferito il fratello, sarebbe peggiorata e ora si sarebbe reso necessario l'utilizzo di una sedie a rotelle. Lo stesso Georg ha poi confermato di sentire il fratello al telefono ogni giorno. L'uomo è stato direttore direttore per trent'anni del Coro di bambini del Duomo di Ratisbona. (Continua a leggere dopo le foto)

"E, a Dio piacendo, ci rivedremo l'8 aprile, per festeggiare il compleanno. Ma manca ancora molto tempo. Chissà cosa succederà fino ad allora" ha concluso Georg, sempre in riferimento a Joseph. L'apprensione tra i fedeli di tutto il mondo sullo stato di salute di Joseph Ratzinger era cresciuta già dopo la pubblicazione di una lettera, scritta dallo stesso Papa emerito al giornalista Massimo Franco, nella quale aveva detto: "Sono in pellegrinaggio verso Casa e questo ultimo pezzo di strada è un po' faticoso". La Chiesa ha però smentito in parte queste versioni sostenendo:"Le presunte notizie di una malattia paralizzante o degenerativa sono false. Fra due mesi, Benedetto XVI compie 91 anni e, come lui stesso ha detto recentemente, sente il peso degli anni, come è normale a questa età".

