Vinci l’esperienza dei tuoi sogni con il concorso a premi Jackbox di SuperEnalotto

Il concorso “Jackbox: l’esperienza dei tuoi sogni!” di SuperEnalotto, in programma dal 2 luglio al 12 agosto, ti permette di vincere premi straordinari per il tuo tempo libero

Rilassarsi in una vacanza da sogno, soggiornare a Parigi durante la settimana della moda oppure tifare la tua squadra di calcio direttamente dalla zona VIP?

Con il concorso a premi “Jackbox: l’esperienza dei tuoi sogni!” di SuperEnalotto, in programma dal 2 luglio al 12 agosto, potrai tentare la fortuna e vincere straordinari premi.

Partecipare è molto semplice: ti basterà effettuare una giocata al SuperEnalotto nel periodo di validità del concorso, entrare nel minisito dedicato, inserire il codice riportato sulla ricevuta, scegliere il cofanetto (quindi il premio collegato) e attendere l’estrazione che si svolgerà entro il 3 settembre.

Niente di più semplice, se non giocare e attendere che la fortuna sia dalla tua parte!

Come funziona il concorso a premi di SuperEnalotto?

Per partecipare al concorso e provare a vincere i fantastici premi in palio ti basterà effettuare una giocata SuperEnalotto dal 2 luglio al 12 agosto, sia nei punti vendita abilitati che online (puoi scoprire tutti i modi per poter giocare sul sito ufficiale Superenalotto.it).

Successivamente ti basterà accedere al minisito www.superenalotto-jackbox.it, inserire i tuoi dati e scegliere uno tra i 6 premi in palio.

Non appena realizzata la tua scelta dovrai inserire il codice di 25 cifre presente sulla ricevuta di gioco e attendere il 3 settembre per l’estrazione finale, che decreterà i fortunati vincitori. Il codice può essere inserito digitandolo o anche utilizzando il QR code presente sulla ricevuta.

Ogni giocatore può partecipare più volte al concorso Jackbox SuperEnalotto, per un numero di volte pari alle giocate effettuate.

Quali sono i premi in palio?

In palio ci sono 6 straordinarie esperienze per il tempo libero.

Quali? Scegliendo il cofanetto “Soggiorno in orbita”, si può vincere un voucher per un’esperienza di Aero Gravity per due persone; il cofanetto “Capo di Stato” mette in palio un voucher volo; scegliendo il cofanetto “Presidente squadra di calcio” si possono vincere due biglietti per una partita di campionato europeo in zona VIP con hospitality presso lo stadio.

Un’emozionante esperienza musicale è quella proposta dal cofanetto “Compleanno da rockstar” che permette di vincere un voucher concerti, mentre una vacanza da sogno è quella proposta dal cofanetto “Vita da re” con il suo soggiorno per 2 persone al Castello di Gabbiano in provincia di Firenze.

La moda, infine, è protagonista dell’ultimo cofanetto “La casa di moda dei tuoi sogni” che mette in palio un soggiorno a Parigi durante la Fashion week.

Sei pronto per provare a vincere una delle sei esperienze indimenticabili con il concorso di SuperEnalotto? Non dimenticare di partecipare: hai tempo dal 2 luglio al 12 agosto!