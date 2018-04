Sono tra i bambini più fotografati del mondo. I figli di William e Kate hanno conquistato tutti fin da quando sono nati. George in particolare nel corso del tempo è diventato una vera star del web e con le su adorabile faccine ha strappati un sorriso anche ai repubblicani più burberi. Ma la piccola Charlotte non è da meno. La sua somiglianza impressionante con la nonna Elisabetta II colpissce moltissimo e a quanto pare la principessina con la regina condivide anche un caratterino niente male. Ora è in arrivo il terzo Royal Baby e tutti si chiedono di che sesso sarà, di notizie ce ne sono ben poche e i reali come è noto cercano sempre il più possibile di proteggere le loro privacy. In ogni caso il nuovo bebè avrà due fratelli maggiori che potrebbero insegnargli qualcosa di molto particolare. Lo rivela la rivista Hello, che ha incontrato Kate Middleton durante una delle sue ultime uscite pubbliche prima della gravidanza. È stata lei a raccontare che i figli sono molto abili in cucina e a preparare un piatto in particolare: la pizza. (continua dopo la foto)

"Lo adorano, perché posso sporcarsi le mani", ha raccontato la duchessa. Il sangue blu, dunque, non impedisce loro di divertirsi come gli altri bambini: mettendo le mani in pasta. "Ho preparato un'ottima pizza con George e Charlotte", ha raccontato la duchessa, mentre discutevano del grande pranzo del Commonwealth Day, durante il quale Kate e William hanno aiutato a preparare il cibo. Oltre ai talenti culinari, Kate ha rivelato che George e Charlotte stanno apprendendo lo spagnolo dalla loro bambinaia, Maria Teresa Turrios Borrallo, originaria di Valencia. Charlotte inoltre, a soli due anni, è perfettamente bilingue.





Ma a Buckingham Palace non è sempre tutto rose e fiori. In questi ultimi giorni è uscito fuori uno scandalo che riguarda indirettamente Pippa Middleton, la sorellina di Kate. Il suocero della ragazza, David Matthews, è stato arrestato a Parigi con la grave accusa di violenza carnale ai danni di due minorenni. Il primo dei presunti abusi sarebbe avvenuto nel 1998 nell'isola caraibica di St. Barts, una Collettività d'oltremare della Francia in cui Matthews possiede un lussuoso hotel Eden Rock. L’uomo naturalmente respinge ogni accusa, ma adesso a decidere sarà un giudice.

Ti potrebbe interessare anche: “Ma chi vuoi prendere in giro?”. Britney Spears stavolta ‘esagera’. Negli anni la reginetta del pop ci ha abituato a cambiamenti drastici. Ma mai era arrivata a tanto per i fan: “Non è reale”