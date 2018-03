È tra i grattacieli più esclusivi di Milano, amato da tutti e super fotografato dai turisti e dagli abitanti. È stato premiato come il più bello e innovativo al mondo: ha l’atrio con le pareti di vetro, affacciate sul verde, la vigilanza 24 ore su 24 e guardie armate davanti a diversi appartamenti, lungo i corridoi bianchi che paiono di un grande albergo. Una sala comune accoglie le feste e una squadra di giardinieri volanti periodicamente scala le pareti esterne per curare i 780 alberi di 60 specie diverse cresciuti sui balconi. Centodieci alloggi venduti quasi tutti (il 12% degli appartamenti è ancora vuoto), a dispetto dei prezzi che arrivano a 15 mila euro al metro quadrato (!). Ma dentro al Bosco Verticale, chi ci abita? L’aria è decisamente internazionale: quasi quattro residenti su dieci sono stranieri e anche gli italiani sono abituati a spostarsi spesso all’estero. Ci sono i calciatori dell’Inter Ivan Perisic e (ex) Felipe Melo, alti dirigenti come Carsten Quitter di Allianz. (Continua a leggere dopo la foto)

Nomi della moda come lo stilista Diego Dolcini o Gaia Trussardi e il giovane rapper brasiliano Lorenzo Carvalho. Noto alle cronache per aver accolto - nella sua precedente casa in Portogallo - Fabrizio Corona, mentre era latitante. La sua è una reggia al ventunesimo piano della torre più alta, quella che affaccia su via de Castilla. Con nonchalance balza sul bordo del parapetto esibendo eccentriche scarpe rosse, tatuaggi su tutto il corpo e un grande Tapiro di Striscia la notizia, "regalo" dell’ex fotografo, da poco scarcerato. Seduto a filo dello strapiombo, tra un faggio e un pruno a grandezza naturale ("Ci sto spesso, qui sul davanzale, mi concentro"), parla a ritmo della musica sparata a palla: "È tutto insonorizzato e iper tecnologico, qui, molto riservato. Ci si sente protetti - dice -. Mancano la palestra e la sala cinema, ma hanno garantito che li faranno entro l’anno. Il resto è perfetto". (Continua a leggere dopo le foto)

[caption id="attachment_261920" align="alignnone" width="800"] 5[/caption]

Mostra, lì sul tavolo, delle pietre preziose: "Sto lanciando una linea di gioielli, Cuore azzurro", spiega. Al quattordicesimo piano c’è Simona Pizzi, agente di commercio e appassionata d’arte, tra le prime ad aver comperato. "Chi trova da lamentarsi forse viene da Buckingham Palace - scherza -. È tutto organizzatissimo. Se hai un problema in casa, di qualunque tipo, chiami il call center e arriva subito chi lo risolve".

