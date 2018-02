Chissà come ci si sente a superare i cento anni di vita. E poi come ci si sente a superarli di ben quindici anni e 257 giorni. E infine realizzare che si raggiunge un record molto particolare. Con i suoi 115 anni e 257 giorni, infatti, la meravigliosa signora Pina Projetto, una donna di Montelupo Fiorentino (Firenze), da oggi è la seconda donna italiana più longeva di sempre. Avete capito bene: di sempre! A renderlo noto con un post su Facebook è stato il sindaco Paolo Masetti. La donna, originaria della Sardegna (e questo è un dettaglio non di poco conto, visto che è la regione d'Italia con la più alta densità di centenari), raggiunge l'eta' di morte di Dina Guerri, sposata Manfredini, nata il 4 aprile 1897 a Pievepelago (Modena) e deceduta il 17 dicembre 2012 a Johnston (Iowa, Usa), e diventa in questo modo la seconda italiana più longeva di tutti i tempi. (Continua a leggere dopo la foto)

Chi c'è dietro di lei? Solo Emma Morano, morta il 15 aprile 2017 a 117 anni e 137 giorni. "Paolo Scarabaggio corrispondente per l'Italia del Gerontology Research Group (Grg), ente che effettua ricerche sui casi dei supercentenari – scrive Masetti – mi ha aggiornato su un nuovo traguardo della supernonna di Montelupo. Dal 15 dicembre scorso Giuseppina Projetto è anche la Decana d'Europa oltre che la terza persona vivente più longeva verificata al mondo". (Continua a leggere dopo le foto)

Tanto per dare l'idea: quando l'Italia vinceva i campionati del mondo di Calcio, nel 1982, Pina aveva già 80 anni, essendo nata nel 1902; quando è finita la Seconda Guerra mondiale ne aveva già 43. Quando l'uomo arrivò sulla luna ne aveva 67. L'attacco alle torri gemelle lo ha visto dall'alto dei suoi 99 anni.

Ti potrebbe interessare anche: "È morta con la serenità che ha contraddistinto tutta la sua vita". Se ne va Suor Candida, la religiosa più anziana al mondo. Ebbene sì, ecco quanti anni aveva