I tempi cambiano e con loro cambiano gli amori e i poeti. Non più Leopardi, Shakespeare o Dante. I Baci Perugina si fanno sempre più moderni. E dopo Moccia e Fedez ora tocca a un'altra grande interprete. Emma Marrone nei Baci Perugina per San Valentino 2018, Da "Amami" a "Calore", da "Resta ancora un po’" fino all’ultimo singolo "L’isola": sono 33 le frasi tratte dalle più belle canzoni di Emma Marrone raccolte nella speciale edizione Autografi d’amore dei Baci Perugina. “Amami come la terra, la pioggia, l’estate” è, invece, la frase manifesto dell’intero progetto che diventa la dichiarazione d’amore più intensa, diretta e romantica che ogni innamorato d’Italia potrà condividere. I cantanti coinvolti prima di lei? Tiziano Ferro, Fedez e Laura Pausini. “La musica e l’amore sono per me le cose più importanti in assoluto, due cose per cui vale la pena vivere e lottare – racconta Emma Marrone – Essere ambasciatrice dell’amore e firmare i bigliettini dei mitici Baci è un onore oltre che un infinito piacere". (Continua a leggere dopo la foto)

È bello condividere il mio viaggio in questa maniera speciale, è bello poter essere la dedica di qualcuno che ha deciso di dichiarare il proprio amore o lo sta confermando ancora una volta. E non ci sono solo le mie canzoni dentro ai Baci Perugina; sulla confezione c’è anche il mio bacio: ho voluto dedicarlo a tutti gli innamorati, e a tutti gli innamorati della vita e della musica come me”. (Continua a leggere dopo la foto)

Il bacio rosso delle labbra di Emma caratterizza la limited Edition Autografi d’amore di quest’anno che racchiude l’amore, la passione, la musica in una chiave rock e intensa. Le confezioni sono tempestate da note musicali e dai baci che la cantante ha stampato con le sue labbra. Emma firmerà anche la Limited Edition Autografi d’amore delle uova di Pasqua.

