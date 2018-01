La vita sotto le lenzuola non è sempre facile. Soprattutto quando si decide di non dormire, ma al contrario di divertirsi un po', l'esperienza può essere parecchio deludente. Ci sono casi, poi, in cui, si hanno rapporti meravigliosi dal punto sentimentale, ma il sesso o non c'è o è tristissimo. La routine è una cattiva consigliera e poco si confà al desiderio e alla fantasie. Se poi aggiungiamo il fatto che può anche capitare che ci si vergogni un pochino a confessare i desideri più nascosti allora è meglio chiudere baracca e burattini. Prendete la borsa dell'acqua calda e scaldatevi con quella perché l'uomo perfetto alla fine non esiste e basta. E quante volte lo avete sognato: alto, bello, prestante, intelligente, simpatico, dolce appassionato e un drago a letto. Ma questo sono solo sogni e alla fine a forza di fantasticare ci si scontra con la dura realtà e la delusione arriva come la mannaia. L'entusiasmo si ammoscia e l'eros viene ghigliottinato come un povero derelitto dell'ancien regime. Ma bando alle ciance, tanto ogni donna sa cosa vuol dire avere a fianco un uomo che non 'funziona' a dovere. Alcune, le più ardite, hanno trovato soluzioni alternative. (continua dopo la foto)

Tanti amanti? Sex toys? Anche, ma la nuova frontiera del sesso è da ben altra parte. Ora, non si fa che parlare di parità uomo-donna e di quanto le ragazza soffrano ancora di una certa disparità. Ma un passetto alla volta le cose cambiano e l'industria del sesso (che come quella militare è sempre molto avanti) ha già affilato le armi. Da tempo immemore esistono le bambole gonfiabili e sebbene a molti sembrino un'assurdità, vi possiamo assicurare che hanno un ampio mercato. Oggetto maschile per eccellenza, oggi le sexy dolls hanno raggiunto livelli di sofisticatezza pazzeschi. Tanto è vero che se ci pensate l'immagine della bambolotta con la bocca spalancata fa ridere. E infatti quel genere di bambola non è solo superata è proprio roba da Neanderthal. La frontiera contemporanea delle sexy-dolls, le bambole del sesso, sono autentici robot dotati di intelligenza artificiale che parlano, imparano e soddisfano ogni desiderio sessuale.





Questi 'esseri sublimi' sono dotati di programmi di aggiornamento che possono essere scaricati attraverso una app a pagamento. A realizzare questi "avatar" è la Realbotix fondata dall'americano Matt McMullen, che ha sul mercato modelli solo femminili il cui costo, a seconda delle richieste (vogliamo chiamarli "optional"?) varia da 12.000 a 15.000 euro l'uno. Come rivela il Daily Star , quotidiano online britannico, l'azienda Usa nel 2018 uscirà anche una versione maschile dei robot sessuali, a cui deve ancora dare un nome. "Il suo pene bionico sarà meglio di qualsiasi vibratore - spiega McMullen - e grazie a una speciale funzione potrà durare tutto il tempo necessario".

Ti potrebbe interessare anche: “Mamma mia, tanta roba!”. Il regalo di Vanessa Incontrada ai fan. La foto che non ti aspetti della spagnola, che adora sorprendere così su Instagram