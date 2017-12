Alla fine, tanto, quella domanda ce la siamo posta tutti prima o poi: perché il tachimetro (detto erroneamente "contachilometri", ma quello è il modo per capirci tutti e continueremo quindi a chiamarlo così) della nostra auto spesso segna velocità molto superiori ai 200 chilometri orari (220, 240 e anche 260 chilometri orari), anche se la velocità massima dichiarata è magari di 160, 170 o 180 chilometri orari? Il motivo "tecnico" è piuttosto banale, anche se magari non immediatamente comprensibile: le case automobilistiche, nelle economie di scala che regolano il mercato globale dell'auto, tendono a ridurre il più possibile i costi, sopratutto dei modelli di fascia bassa e media della loro produzione, per contenere i prezzi di listino ed essere più competitive e per accrescere i margini di utile. Così, cercano di omologare il più possibile i "pezzi". Ovvio che, per un medesimo modello di auto non producano un tachimetro diverso per ogni cilindrata o motorizzazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Ne producono uno solo, ad esempio, per la Golf "1600" che va a 170 all'ora e la "R" che fa i 250. Ecco il perché del tachimentro che indica una velocità massima di 260 all'ora. Poi c'è una componente"psicologica" che le case automobilistiche tengono in conto, giacché è tutt'altro che secondario: ai guidatori piace sentirsi alla guida di potenziali "bolidi", e non è un caso che le auto oggi abbiano un look sempre più "aggressivo", anche quelle che sportive non lo sono per nulla. C'è ovviamente una controindicazione, sempre, di tipo psicologico, legata alla sicurezza, giacché è provato che quei "numerini" sul tachimetro (200 e oltre chilometri orari) spingano quasi i tutti i guidatori a schiacciare un po' di più sul pedale dell'acceleratore. E siccome non si è tutti piloti provetti... (Continua a leggere dopo le foto)

Il tachimetro è obbligatorio per i mezzi la cui velocità di progetto superi i 25 km/h. In Italia dopo il 1993, per legge sui veicoli a motore deve indicare sempre una velocità leggermente maggiore di quella reale e molti hanno sfruttato la cosa, producendo tachimetri non regolari nella segnalazione della velocità (con un errore di segnalazione non progressivo), per non dover studiare una scala adatta e specifica (i vecchi tachimetri avevano una scala non progressiva, in modo da correggere gli errori di segnalazione). Tale strumento può essere analogico o digitale, definendo così il tipo d'interfaccia usato per comunicare la velocità al guidatore, l'indicazione può essere sia in km/h sia in mph, generalmente in base a dove il veicolo viene venduto e/o alla nazionalità del costruttore, anche se adesso vengono prodotti tachimetri universali, cioè con tutte e due le scale di misurazione nel caso questo sia analogico; invece con il tachimetro digitale, bisogna impostare il tipo di scala.

