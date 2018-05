”Fare film con i neri rovina la carriera” con questa frase il razzismo approda nel mondo a luci rosse (o forse è solo invidia)? Ecco la verità

In un'intervista al produttore Rico Shields, pubblicata sul Daily Beast, si scopre che esistono alcuni agenti e produzioni che fanno distinzione tra attori e attrici che hanno lavorato con colleghi di colore e non, favorendo – manco a dirlo - i primi. Insomma, secondo quanto riferisce il produttore, girare dei film con attori di colore compromette la carriera nel mondo dell'hard. "Alcuni agenti la pensano ancora così, - ha spiegato Shields nell’intervista - ma per fortuna sono sempre meno, storicamente tante attrice famose da Sasha Grey a Lisa Ann hanno girato scene interraziali e questo non ha mai compromesso le loro carriere". "Penso che le etichette dei film a luci rosse siano razziste, ma penso anche che la nostra stessa nazione e gli utenti siano razzisti. È questo il motivo per cui abbiamo bisogno delle categorie". (Continua a leggere dopo la foto)



"Gli attori bianchi - continua - hanno più possibilità di fare soldi, le ragazze possono farsi conoscere e poi sfruttare il razzismo dell’industria per guadagnare di più lavorando con uomini neri. A me invece nessuno pagherà di più per sco*** con un bianco". indispensabili affinché “ognuno possa trovare quello che cerca, specialmente nell’era di internet dove c’è spazio per qualsiasi tipo di perversione”. Secondo Quasar quando i consumatori cercano “Interracial” si aspettano di trovare un uomo nero e una donna bianca, cambiare questa etichetta creerebbe troppa confusione per gli utenti.

Ed è proprio Lisa Ann che, insieme a l'ex regina dell'hard, Jayden James, ha aperto un "Bootcamp" del porno che accoglierà, dai 18 anni in su, studenti da tutto il mondo. Partecipare è semplice: bisognerà versare una quota di 300 dollari per un pacchetto base di formazione. "Il nostro programma è molto ampio e comprende diversi fattore chiave per costruire e mantenersi come "brand" di se stessi, come tenere sempre costanti i risultati del vostro aspetto fisico così come gli strumenti necessari al controllo di un perfetto bilanciamento tra la vita professionale e la vita privata".

