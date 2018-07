Instagram è uno dei social preferiti dai vip. Chi è del mestiere lo sa bene: è lì, spesso, che si scovano 'notizie' e indizi per quello o quell'altro scoop. Molti i personaggi dello spettacolo che condividono con i fan il proprio quotidiano, ma non tutti si sono lasciati subito affascinare da questo strumento diventato ormai irrinunciabile per i giovani. Ma, meglio tardi che mai, tra i vip c'è anche chi si è 'convertito' da poco. Julia Roberts, per dire, è una di quelli. L'attrice americana ha da poco aperto il suo account Instagram. Ha scelto questo social per il suo 'esordio' in rete, non avendo né Facebook né Twitter. L'artista 50enne che ha conquistato tutti con "Pretty Woman", ha esordito su Instagram con una foto semplice: uno scatto in cui Julia, che ha da sempre uno stile sobrio ed elegante, è seduta su un prato a gambe incrociate e con indosso una maglietta con la scritta "Love". Ma c'è un'altra novellina del settore che è ancora più vicina a noi: Sabrina Ferilli. (Continua dopo la foto)



Anche l'attrice romana deve aver ceduto al fascino di Instagram e così è sbarcata sul popolare social ma con una foto che è ben lontana da quella della collega Julia Roberts. Appena 'arrivata', Sabrina ha già fatto impazzire i fan. E infatti, nel giro di 24 ore, ha già raccolto oltre 3mila follower con quello scatto d'esordio che la ritrae in bikini. Scatto mozzafiato, proprio come il suo fisico. La Ferilli, signori, ha 54 anni, ma non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani.

È una meraviglia l'attrice fasciata in un due pezzi color carne decorato con pizzo nero, occhialoni da sole neri e capelli sciolti. Impossibile, però, non concentrare l'attenzione sul personale davvero da urlo della 'Sabrinona nazionale'. Semplicemente pazzesca. Uno spettacolo. Dunque viene spontaneo chiedersi quali siano i suoi segreti di bellezza per essere così, sempre più bella, a 54 anni compiuti (lo scorso 28 giugno, ndr).

Ha sempre detto di detestare le diete, soprattutto perché è una cuoca provetta e ama cucinare piatti non proprio amici della linea come la parmigiana di melanzane e gli spaghetti alla carbonara. Ma non è così solo per merito di madre natura: palestra, palestra e ancora palestra: "È ridicolo chi dice di non far nulla per tenersi in forma! Io sudo e tanto – ha spiegato più di una volta - Vado in palestra quattro volte a settimana ma questo mi permette poi di mangiare e bere tutto ciò che voglio. Mai fatta una dieta. A tavola non accetto privazioni".

