Sono migliaia in queste ore i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social. Nessuno lo dimentica e nessuno lo farà. Il suo nome è stato legato ad alcune della pagini più divertenti della cinematografia moderna complice un fisico che non lo aiutava. Un sorriso dietro al quale si nascondeva un dolore e un disagio di cui pochi, evidentemente, si erano accorti. Verne Troyer, l’attore diventato famoso grazie al ruolo di Mini me nella serie Austin Power ha lasciato il suo pubblico a 49 anni. La sua scomparsa è stata annunciata con un comunicato sul profilo Istagram ufficiale. Poche parole, che lasciano una luce cupa sulla sua fine. "E' con grande tristezza e con cuore incredibilmente pesante scrivere che Verne è morto oggi. Depressione e suicidio sono problemi molto seri, non si sa mai quale tipo di battaglia si sta vivendo all'interno. Siate gentili l'uno con l'altro e sai sempre che non è mai troppo tardi per raggiungere qualcuno che ti aiuti". L’attore era affetto da nanismo (è alto 81 cm). La sua vita privata è stata molto movimentata: il 22 gennaio 2004 ha sposato la fotomodella di Playboy Genevieve Gallen. (Continua dopo la foto)

Ma in seguito ha annullato il matrimonio. Nella sua carriera lavorativa, oltre al ruolo nella saga di Austin Powers ha preso parte anche a “Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo”, diretto da Terry Gilliam. Verne Troyer aveva in passato fatto parlare di sé per il suo rapporto con la ex fidanzata, Ranae Shrider, che aveva rivelato al "News of the World" alcuni particolari piccanti della loro vita amorosa . La sua carriera era cominciata tra la fauna aliena di Men in Black nel 1997. Poi era passato dalle commedie al set di grandi registi, come Terry Gilliam che lo volle in "Paura e delirio a Las Vegas" e poi in "Parnassus", ultimo lungometraggio di questo attore corto e tenace.





C'era stata pure un'apparizione, ovviamente breve, in "Harry Potter e la pietra filosofale" e un cameo in un video di Madonna. I suoi fan, scrive Repubblica, lo ricorderanno nelle scene di Goldmember, mentre fa la guerra ad Austin Powers masticando in continuazione barrette di cioccolata. Lui il clone impegnato in un duello di malvagità con il figlio del Dottor Male. E soprattutto resta celebre l'incontro con il ributtante Ciccio Bastardo, che cerca in tutti i modi di trasformarlo in pietanza per la sua fame insaziabile: "Fritto, fritto, fritto, voglio friggerlo con un tantino di ketchup... Sono un pezzo grosso della catena alimentare, entra nella mia pancia!". Un piatto impossibile, perché il Mini-Me sapeva sempre come farsi rispettare. Almeno sullo schermo.

