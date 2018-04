Chi segue Lorenzo in giro per i concerti e sui social lo sa bene che non sta bene, ad annunciarlo proprio lui con una foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Eh sì, Jovanotti è costretto (per la prima volta) a sospendere un concerto a causa di un problema di salute. È lo stesso Lorenzo, tramite il suo account Instagram, a dare la notizia ai fan: concerto di Bologna rimandato a causa di un edema alle corde vocali. La prognosi del medico di Ravenna che lo ha visitato prevede tre giorni di silenzio assoluto per escludere ulteriori peggioramenti. “Ciao amici di Bologna - ha scritto Jovanotti su Instagram - sono dal Dott. Fussi a Ravenna temo che dovremo rimandare il concerto di stasera. La diagnosi è un piccolo edema alle corde vocali ma se non faccio almeno 3 giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente. Vi confermo ufficialmente tra poco. E’ la prima volta che mi capita di dover rimandare uno show mi dispiace molto. A dopo!”. Jovanotti, che aveva fissato la data di Bologna del suo Lorenzo Live 2018 al 16 aprile è atteso il 19 aprile a Roma per la prima delle dieci tappe in Capitale che - non è da escludere - potrebbero subire variazioni. (Continua dopo la foto)

Un successo incredibile quello di Jovanotti in giro per gli stadi e i palazzetti. Un tour ricco di sorprese, come l’ultima in cui si è visto ospiti sul suo ultimo palco Nicola Savino e Nadia Toffa, dove il cantante teneva il suo show. I due hanno raccontato quello che è successo in un servizio andato in onda ieri sera. Per Nadia si tratta del primo servizio dopo la pausa della scorsa settimana, quando aveva annunciato a tutti i suoi followers che si sarebbe concessa dei giorni di riposo perché particolarmente provata dalle terapie a cui si sta sottoponendo per guarire dal cancro. Jovanotti le ha così dedicato una vera e propria serenata: davanti a tutto il suo pubblico il cantante di Cortona le ha cantato una versione "su misura" di Bella suonata solo con la chitarra e guardandola negli occhi ad incoraggiarla a non smettere di lottare.





Nadia Toffa, commossa, ha ringraziato sul suo profilo Facebook Jova postando la foto di quel momento e scrivendo: “Sono una ragazza fortunata”, riferendosi a uno dei successi del cantante. Qualche ora dopo anche Jovanotti ha ringraziato la redazione del Le Iene per la sorpresa con un post su Instagram. Un messaggio che per Jova è partito dal cuore e che ha emozionato non poco la giornalista che sta combattendo un tumore che l’ha tenuta lontano dalle telecamere per un periodo considerevole.

