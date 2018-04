Se l’altro ieri è stato un giorno epico per il calcio italiano, con un Roma riuscita nell’impresa di rimontare ben 3 gol di differenza con Il Barca, ieri sera è stata una delle notti più oscure. La Juventus, una delle squadre più forti del mondo intero, si è vista negare l’accesso alle semifinali del torneo calcistico più entusiasmante di sempre: la Champions League. Tutto merito (o colpa) di una criticatissima decisione arbitrale, una di quelle paragonabili soltanto alle gesta senza tempo dell’arbitro Moreno (quello di 15 anni fa di Italia-Corea del Sud: una sciagura per chi la ricorda ancora). Dopo quel rigore concesso molto dubbio, per il quale Buffon è stato addirittura espulso per proteste, gli animi tra i giocatori di Juve e Real Madrid si sono accesi. Tante le parole che sono scaturite poco dopo il triplice fischio (avvenuto già ai minuti di recupero). Tra i tanti, oggi, sono le parole di Giorgio Chiellini che fanno più discutere. Il difensore infatti, nel bel mezzo del match ha accusato i calciatori del Real Madrid di aver pagato l'arbitro. Dopo il discusso rigore che ha consentito a Ronaldo di segnare il gol dell'1-3 che per gli spagnoli significa la qualificazione alla semifinale di Champions league e l'espulsione di Buffon, lo juventino ha accusato gli avversari di aver pagato l'arbitro. (Continua dopo la foto)

In un video si vede il gesto inequivocabile di Chiellini mentre dice: “You pay”, ovvero “Voi avete pagato”. “Fa ridere pensare a un designatore italiano (Collina) che parla di buoni propositi. Stasera il rigore non era nemmeno da Var. Bisogna avere personalità, coscienza ed esperienza, l'arbitro si deve notare di meno. Quando prende certe decisioni deve essere proprio sicuro. Pensiamo che abbiamo battuto il Real Madrid per 3-0, solo un folle poteva pensarci prima della partita. Dentro di noi ci speravamo, l'assenza di Sergio Ramos è stata troppo importante. Stasera potevamo fare più gol”, ha poi detto la juventino a Premium sport.

Non meno dolci le parole di Capitan Buffon, amareggiato per l’esito della sua ultima partita in Champions: “"Non so se lo ha fatto per un suo vezzo e per mancanza di personalità, ma un essere umano non può decretare l'uscita di una squadra. Uno così al posto del cuore ha un bidone d'immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con moglie e figlia. Non sapeva dove si trovava, non sapeva quali squadre si affrontassero, non conosceva i calciatori in campo, non sapeva un c ...! Il Real ha meritato, ma l'arbitro doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo. Non può permettersi di rovinare un'impresa epica".

