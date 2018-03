Una bellissima finale quella di ''Sanremo young'', il festival in versione 'mini' che ha visto salire sul palco 12 giovanissimi talenti della musica italiana. Una serata ricca di esibizioni e di ospiti. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la siciliana Elena Manuele. La quindicenne frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Altra grande passione che affianca il canto è il ballo: Elena inizia a studiare danza classica e moderna all’età di sei anni. Elena si definisce testarda e determinata a raggiungere tutti gli obiettivi che si prefissa. Nella finalissima di questa sera, la giovane Elena è arrivata al duello finale con Raffaele Renda, che ha terminato al secondo posto, dopo le ultime eliminazioni di Leonardo De Andreis, arrivato terzo, e Luna Farina che ha chiuso al quarto posto. Il programma, ideato e condotto da Antonella Clerici e trasmesso in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, questa sera ha avuto come ospite Pippo Baudo. Ai concorrenti, dai 14 ai 17 anni, è stato richiesto di interpretare canzoni che sono state presentate - non necessariamente in gara - negli anni alla kermesse sanremese. A partire dal debutto del programma, lo scorso 16 febbraio, nel corso delle puntate sono stati eliminati i vari concorrenti, fino ad arrivare ai quattro finalisti. (Continua a leggere dopo la foto)

Elena ha fatto innamorare il pubblico da casa e tutti i giudici del Festival, da Mara Maionchi a Marco Masini. Testarda e grintosa, Elena frequenta il secondo anno del liceo linguistico e oltre al canto ha una grande passione anche per la danza, che inizia a studiare all'età di sei anni. Determinata come non mai, Elena ha iniziato a cantare a 12 anni. Con il 60,95% dei voti la giovane interprete è arrivata al titolo dopo aver cantato in finale Il cielo in una stanza con Gino Paoli, L'Essenziale di Marco Mengoni (assegnato da Pippo Baudo), un brano di Jesus Christ Superstar insieme a Ted Neeley e Mentre tutto scorre dei Negramaro insieme a Raffaele Renda. (Continua a leggere dopo le foto)

''La selezione è avvenuta a Roma, nei locali di Cinecittà, e l'impatto con questo tempio del cinema italiano mi ha fortemente emozionata, anche perché stavo per presentare un brano che ho eseguito accompagnandomi al pianoforte e che poteva essere un’arma a doppio taglio – aveva raccontato Elena Manuele a Catania Today – Il pezzo invece ha colpito molto. È stata un’esperienza bellissima, la mattina dopo non credevo ancora alla notizia di essere entrata nella rosa dei dodici''.

Sanremo Young: chi ha vinto il festival ‘mini’. Dodici giovani talenti in gara e tanta musica per il festival condotto da Antonella Clerici: ecco chi si è portato a casa l’ambito premio