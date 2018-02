Bellissima e altrettanto riservata, Cristina Chiabotto da un po' di tempo è sparita dai radar. Certo di lei si continua a parlare, suo malgrado dal momento che a fare dichiarazioni a destra e a manca è il suo ex Fabio Fulco. La bella ex miss Italia lo ha scaricato dopo 12 anni perchè lei, a detta dell'attore campano, non voleva costruire una famiglia. E lui, sappiamo benissimo ormai, c'è rimasto un gran male, al punto che in varie trasmissioni si è lamentato: "Non ho nessuno da ricordare". A raccogliere lo sfogo del povero Fulco ci ha pensato la sua storica amica Barbra D'Urso con la quale, si vocifera, ci sia qualcosa di più di un semplice rapporto amicale. Ma se Fabio si fa vedere molto in giro, da un po' di Cristina si sa ancora meno del solito. E proprio mentre tutti si chiedono che fine abbia fatto, eccotela a un evento mondano con un look completamente rivoluzionato. C'è di mezzo una necessità di cambiamento? Qualcuno pensa proprio che sia così e che l'affascinante piemontese abbia deciso di dare una svolta a tutto tondo. (continua dopo la foto)

La Chiabotto avrà pure rotto con Fulco, avrà anche deciso di non rilasciare dichiarazioni sulla questione, ma certo non ha smesso di vivere. E infatti, continua a partecipare alla vita mondana e recentemente ha partecipato alla Milano Fahion Week. In particolare ha preso parte a un evento organizzato dall'amico lapo Elkann per la sua creatura Garage Italia e per l'occasione era più sensuale che mai. Capelli annodati in una coda bassa e un tailleur pantalone molto austero, ma sotto la giacca solo il reggiseno a sottolineare la sua splendida forma fisica. Accessorio insolito un paio di occhiali da vista. Insomma Cristina è sempre al top. (continua dopo le foto)





Sebbene la Chiabotto sia una donna molto bella ancora non vediamo nessuno al suo fianco. Ma sicuramente sa come stregare un uomo, intervistata durante la sfilata di Laura Biagiotti ha spiegato un particolare non da poco: "Per una serata romantica in genere mi oriento su jeans e giacca ed evito i tacchi, perché con il mio metro e 84 cm faccio fuggire tutti! Se esco con le amiche, invece, mi piace indossare vestiti luminosi, magari una gonna gold con un top, e scarpe con un po’ di tacco. Tra donne ci si alza insieme verso il cielo".

