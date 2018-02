Quella di Filippo Nardi per le coppie gay all'Isola dei Famosi sembra ormai essersi trasformata in una vera e propria ossessione. Difficile descrivere diversamente l'atteggiamento dell'ultimo concorrente in ordine cronologico a lasciare il reality condotto da Alessia Marcuzzi, eliminato dall'implacabile televoto e costretto così a fare i bagagli per abbandonare l'Honduras rientrando a casa anzitempo. Già durante la sua partecipazione al programma, l'ex inquilino del Grande Fratello aveva infatti "accoppiato", nel senso di lasciato intendere che ci fosse del tenero, Marco Ferri e Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi dell'edizione 2018 del programma a sua volta costretto a un addio forzato dopo l'esplosione del cosiddetto "canna-gate" con annesse (infinite) polemiche. Perso uno dei suoi "bersagli", ecco che Nardi ha a quel punto cambiato target. Da un lato sempre Marco Ferri, dall'altro stavolta Jonathan Kashanian, uno dei favoriti per la vittoria finale, "abbinati" dalla fantasia di Filippo tra lo stupore del pubblico a casa. (Continua a leggere dopo la foto)

Il motivo di questa continua ricerca di una coppia gay tra le spiagge e le palme del programma? Difficile a dirsi. Fatto sta che Nardi già in passato aveva avanzato dei sospetti sui due, che avevano iniziato un rapporto di amicizia molto solido sotto gli occhi delle telecamere. Marco e Jonathan erano stati infatti spesso ripresi mentre erano intenti a pescare, praticare yoga insieme e trascorrere in generale diverse ore della giornata da soli, isolandosi dal resto del gruppo. Di qui a dire che ci sia del tenero, ovviamente, ce ne passa. E tanto. Non per Filippo, che subito aveva lanciato la provocazione, tra il serio e il faceto: "Jonathan vestito da Alì Babà e Marco con i pantaloncini fucsia, ce li vedi?" aveva chiesto Nardi a Paola Di Benedetto ad alta voce. (Continua a leggere dopo le foto)

Come anticipato da Novella 2000, infatti, Filippo continua a sostenere che quella tra i due ex compagni d'avventura rimasti sull'Isola ci sia qualcosa di diverso da una semplice amicizia, continuano a insinuare che possa essere esploso un amore improvviso. Parole che chiaramente hanno aperto un acceso dibattito in rete, con gli utenti schierati su due fronti principali e nel mezzo alcuni spettatori un po' insofferenti a porsi la più semplice delle domande: "Anche fosse, che ci sarebbe di male?". In attesa di conoscere la verità, sono attese ovviamente a breve delle risposte da parte dei diretti interessati, che difficilmente perderanno l'occasione per dire la loro.

