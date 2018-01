L'Isola dei Famosi è appena iniziata, ma è già entrata nel vivo. Questa edizione promette grandi sorprese e i concorrenti si sono messi già in una competizione senza freni. E così tra litigate e amori nascenti, gli opinionisti hanno già iniziato a fare i loro commenti a rotta di collo. Nel corso della prima puntata del reality, come di consueto, sono state fatte le prime nomination e qualcuno rischia di aver fatto solo una breve 'vacanza'. Marco Ferri ed Eva Hengere sono in lizza e il pubblico adesso dovrà decidere del loro destino. In particolare, la madre di Mercedesz non ha preso bene il fatto che sia stato fatto il suo nome e a tale riguardo ha fatto un'affermazione piuttosto pesante. L'ex pornostar ha speso parole non troppo gentili nei riguardi di Francesco Monte, il tronista di Uomini e Donne che ha vissuto tempi non troppo felici a causa di baby Rodriguez: : "Ha fatto bene Cecilia a fargli le corna", ha detto la naufraga. La cosa, come era facile aspettarsi, ha avuto delle conseguenze. (continua dopo la foto)

"Lei reagisce perché è stata nominata, ma è un gioco. Non dovrebbe avere questa reazione". Così Lori Del Santo, negli studi di "Mattino Cinque", difende la posizione di Francesco Monte attaccato da Eva Henger all'Isola dei Famosi. Dopo soli quattro giorni, la convivenza dei naufraghi è già piena di storie laterali e battibecchi. Negli studi di Federica Panicucci, si fa salotto sugli ultimi eventi. Insomma la reazione della concorrente del reality è stata ritenuta eccessiva e sopra le righe. L'ex vincitrice delI'Isola sa bene come funzionano le dinamiche in Honduras ed è perfettamente consapevole che questo gesto potrebbe seriamente compromettere la permanenza di Eva.

In studio c'è grande solidarietà nei confronti di Francesco Monte, un uomo che ha avuto – testuale – "due palle così ad affrontare la situazione" che è avvenuta in diretta tv tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nei reality show, spesso queste dichiarazioni laterali finiscono per prendere il sopravvento e diventare un tema caldo da affrontare in prima serata. Di certo, la querelle tra Francesco Monte e Eva Henger sarà affrontata in puntata, e proprio la ex pornostar potrebbe lasciare molto rapidamente l'Isola a causa del fatto che si trova in nomination con Marco Ferri, il fashion blogger che può contare su una nutrita schiera di fan.

