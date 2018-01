Che emozione durante la prima puntata di C'è posta per te del 2018. Dopo la partecipazione al programma della De Filippi è cambiata la vita di Giuseppe e Chiara, i fidanzati siciliani che non potevano sposarsi a causa delle scarse risorse economiche. Il ragazzo infatti non guadagnava più di 400 euro al mese, nonostante le 12 ore di lavoro, e non poteva contare sull’aiuto della famiglia. Giuseppe è stato abbandonato da bambino ed è stato cresciuto dalla nonna, deceduta qualche anno fa. Oggi la vita del giovane è decisamente cambiata. Insieme a Chiara ha aperto un’attività di rivendita di caffè. L’inaugurazione è avvenuta un mese fa a Palermo, la città dei due. L’augurio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, presenti in puntata come ospiti, ha dunque portato fortuna a Giuseppe. (Continua a leggere dopo la foto)

La showgirl svizzera ha donato a Giuseppe la stessa borsa ricevuta durante il primo appuntamento col marito. "A me ha portato fortuna" ha spiegato la Hunziker, augurando la stessa sorte al siciliano. "Ci avete ucciso stasera, un attacco cardiaco. Non credo nelle casualità e mentre ascoltavo la storia ci siamo resi conto di esserci conosciuti e fidanzati nel 2011. A Palermo abbiamo concepito Sole dopo aver chiesto una grazia".

"Il vostro è un grande amore. La vita non è sempre stata facile ma stasera Giuseppe vuole fare un regalo a te che sei il suo angelo. Sarai protagonista di una promessa d’amore indimenticabile” ha dichiarato Michelle Hunziker dopo aver ascoltato – visibilmente commossa – la storia di Giuseppe e Chiara a 'C’è posta per te'.

