Whatsapp, il servizio di messaggistica più famoso al mondo, ha improvvisamente smesso di funzionare. Non tardano ad arrivare i primi commenti sui social ancora attivi: "Sarà un capodanno senza auguri", dicono i più. Questa è già la quarta volta in un anno che il colosso della messaggistica presenta questo tipo di problemi, ma c'è di più! La causa sarebbe proprio legata all'ultimo dell'anno.

Come riporta la mappa del downdetector, le più colpite sono le zone con la più alta densità di server farm: gran parte dell'Olanda, Singapore, Capetown, Madrid. Punti nevralgici in cui i segnali vengono smistati per tutti gli smartphone della zona. Molti utenti stanno provando soluzioni fai da te dell'ultimo minuto, senza successo. C'è chi ha spento e accesso il cellulare più volte e chi addirittura si è attaccato ai centrali telefonici. Ma la verità, purtroppo, è che il down potrebbe essere correlato a un eccessivo utilizzo contemporaneo del servizio.

L’ultimo grande down di WhatsApp è stato registrato solo poche settimane fa, più precisamente il 30 Novembre 2017. A Ottobre invece oltre al colosso di messaggistica smise di funzionare anche Instagram, mandando letteralmente nel panico gli affezionati utenti. Restiamo in attesa di aggiornamenti, ma per il momento la situazione è questa: niente auguri a capodanno!