Da quando il figlio è morto la luce che aveva illuminato la sua vita si era spenta per sempre. Inghiottita in un lungo e oscuro tunnel dal quale Marie Robinson non riusciva a venire fuori. Jack, il suo piccolo di appena 4 anni, era stato stroncato da una male incurabile, un tumore al cervello che non gli aveva lasciato scampo. Un sorriso, il suo, che aveva lasciato il segno nei cuori e nella mante al punto che ogni, giorno, da quando Jack non c’è più, ha fatto visita alla tomba del piccolo. Era il giorno del terzo anniversario dalla scomparsa quando un segno è sceso dal cielo. O almeno così l’ha interpretato Marie. A un certo punto infatti, racconta la donna “un pettirosso continuava volare intorno a me cercando di appoggiarsi sopra, alla fine è atterrato sul mio piede, non sembrava avere paura. Lui continuava a guardarmi direttamente in faccia e ad un certo punto è atterrato sulla mia spalla e mi ha rosicchiato un paio di volte”. Il pettirosso si è avvicinato alla signora Robinson senza il minimo timore: da che si era posato sulla lapide del bambino, quando la donna ha aperto la mano, l'uccello l'ha raggiunta spontaneamente lasciandosi elogiare dai suoi "Sei stupendo!". (Continua dopo la foto)

Marie ha avuto modo di riprendere l'intera scena col telefonino in video nel quale si sente chiaramente tutta la sua commozione per questo momento particolare e toccante. Nel post che ha condiviso su Facebook scrive: "Non posso credere a quello che è accaduto mentre mi trovavo dal mio adorato Jack oggi; ero seduta vicino a lui e questo è quello è successo. Sì, mi ha fatto commuovere, lo vedo come un segno di Jack". I pettirossi sono visti come un simbolo che i propri cari sono ancora lì, come si apprende da un sito dedicato a questi argomenti. La vicenda di Jack Robinson aveva commosso l’opinione pubblica: il bimbo ha fatto notizia nel 2014 quando ha ricevuto una visita da Gary Barlow, il suo cantante preferito, in ospedale a Southampton.

Inoltre, aveva ricevuto un videomessaggio da parte dell’attore Matt Smith. Ha fatto anche parlare per il suo funerale, che è stato a tema ‘Star Wars’, la sua saga preferita. “Ho avuto 10 settimane per pensare al funerale e volevo fare qualcosa di diverso e speciale per lui”, aveva spiegato sua madre Marie. Il video della donna col pettirosso, postato su Facebook, è stato condiviso migliaia di volte e ha avuto oltre 7 milioni di visualizzazioni solo nella giornata di sabato.

