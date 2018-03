All’inizio di una storia d’amore, il sesso è la ciliegina sulla torta. Il pensiero è costante, il desiderio dell’altro pure. Si fa l’amore anche più volte al giorno, come se niente fosse. Poi la storia matura, la voglia di fare sesso diminuisce, e questa è una cosa normalissima che non deve fare allarmare. La vera domanda è: ma perché si smette di fare sesso dopo un po’ e si smette di farlo anche se i due membri della coppia vanno d’amore e d’accordo? Ha risposto a questa domanda – su Men’s Health - l’antropologa Helen Fisher: “L’amore romantico dei primi tempi fa impennare la dopamina che, a sua volta, incrementa il testosterone e la libido. Con il passare del tempo, però, il legame diventa più stretto e la coppia non sente più l’esigenza di ‘dimostrarsi’ amore con il sesso”. Ok, detto questo cerchiamo di capire quali sono i maggiori di una coppia che portano quella coppia a smettere di fare sesso anche se i membri di essa vanno d’amore e d’accordo. Lo stress ha un’enorme importanza in questo frangente. Lo stress è una delle scuse più usate, sia esso stress da lavoro o stress provocato dalla famiglia. Continua a leggere dopo la foto

La terapista sessuale Isadora Alman ha dichiarato a Men's Health: "Il sesso, per una donna, è un grosso lavoro: una donna deve radersi le gambe, deve essere concentrata altrimenti ci metterà tantissimo a raggiungere l'orgasmo, sempre che lo raggiunga. Così spesso si rinuncia, per stanchezza". Altra motivazione: i partner del passato. Secondo uno studio, più partner una persona ha avuto prima di sposarsi, più sarà difficile la comunicazione e la stabilità dopo il matrimonio. I molti partner sono anche un'altra delle motivazione per cui si smette di fare sesso nel senso che, chi ha avuto vari partner prima di sposarsi, tende a fare molti più confronti. "È normale fare confronti con le precedenti relazioni" ha chiarito Brian Willoughby della Brigham Young University. Questo, però, a quanto pare influenza molto il sesso.

Altra ragione per cui non si fa sesso è l’assenza di libido. Uno studio del 2015 condotto su 128 uomini e donne sposati. Ciò che è emerso è interessante: coloro che vivevano il sesso come un obbligo, non avevano alcuna voglia di farlo e avevano meno felicità degli altri. Un’altra cosa che è emersa è che le coppie che si baciano e si coccolano di più, tendono a fare più amore. Il contatto connette… Ma c’è ancora un’altra motivazione: si tratta dei figli. Giocare con i figli rafforza il legame tra genitori e figli ma diminuisce anche il livello di dopamina.

