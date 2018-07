Ritz, l’allarme sul famoso snack: ritirati lotti del prodotto

Alcuni lotti dei famosi snack marca Ritz sono stati ritirati dal mercato a causa di una possibile contaminazione alla salmonella. Questo a distanza di un mese da quando la Kellogg’s ha ritirato i cereali Honey Smacks per lo stesso motivo. I prodotti dell'azienda statunitense sono stati richiamati volontariamente negli Stati Uniti quando la Mondelez Global LLC, azienda produttrice di uno degli ingredienti utilizzati per produrre i cracker (il siero di latte), ha comunicato che questo ingrediente potrebbe essere contaminato. Il richiamo è stato portato avanti con la supervisione della US Food and Drug Administration (FDA). Ora la società ha avviato un'indagine interna per accertare queste ipotesi. I famosi snack da gustare come aperitivo o nelle pause sarebbero stati contaminati dalla salmonella, motivo per cui la Mondelez International LLC ha deciso di richiamare alcuni lotti di prodotto distribuiti nei supermercati. (Continua a leggere dopo la foto)



Si tratta, con precisione, dei cracker salati al formaggio Ritz e ad essere interessati sono gli Stati Uniti, il Canada, Porto Rico e le Isole Vergini americane. La società ha avviato un'indagine interna dopo che è stata lanciata un'allerta da parte dell'azienda che produce uno degli ingredienti. I crackers infatti contengono polvere di siero di latte che è stata richiamata dal fornitore proprio a causa della possibile presenza di salmonella.

La salmonella è un microrganismo che può causare infezioni gravi e talvolta fatali in bambini piccoli, persone fragili, anziane o con un sistema immunitario debole. Le persone che hanno contratto la salmonellosi spesso hanno febbre, diarrea (che può essere sanguinosa), nausea, vomito e dolori addominali. Le temperature alte e secche favoriscono le condizioni per la proliferazione della salmonella. Gli alimenti lavorati come i cracker sono prodotti a calore secco e questo rende il batterio più persistente.

La Ritz Crackers condurrà a breve delle indagini interne per accertare che i cracker siano veramente contaminati dal batterio. Il ritiro dal mercato è in ogni caso un importante passo per prevenire eventuali casi di salmonellosi. Fra i fattori di rischio più comuni per la la salmonella sono: mangiare frutti di mare crudi o poco cotti, non lavarsi le mani dopo aver manipolato alimenti non cotti, animali o feci e non conservare accuratamente i cibi, ad esempio conservare a temperatura ambiente le uova.

