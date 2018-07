Siamo alle solite: l’estate è arrivata, manca poco alle ferie e noi non abbiamo ancora smaltito i chiletti di troppo. Come correre ai ripari in tempi brevi? Con la dieta della pesca, un regime ipocalorico che promette di far perdere fino a 5 Kg in una settimana. La pesca è uno dei frutti estivi più amati. Depurativa, favorisce lo scioglimento dei grassi, elimina la cellulite, è ricca di vitamine A e C così come di vitamine del gruppo B e sali minerali. Non solo: le pesche sono perfette anche per avere una bella pelle, persino per favorire l’abbronzatura. Vi interessa perdere 5 chili in 7 giorni? C’è qualcosa che dovete sapere: la dieta della pesca deve essere seguita per un periodo limitato. L’ideale è una settimana, appunto, non di più. Altrimenti si rischia di danneggiare il metabolismo pagandone le conseguenze una volta ripresa un’alimentazione normale. Inoltre le pesche possono dare allergia ad alcune persone quindi, prima di seguire questa dieta, è bene chiedere il parere del medico. Continua a leggere dopo la foto

Colazione: a digiuno due pesche cotte al vapore; un tè verde, un vasetto di yogurt magro e una manciata di frutta seccaSpuntino: una pescaPranzo: una porzione di carne magra con verdure alla griglia e una pescaMerenda: un frullato di pescaCena: riso integrale con una porzione di salmone e una pescaColazione: a digiuno due pesche cotte al vapore; un tè verde con due fette biscottate integraliSpuntino: uno yogurt magroPranzo: pasta integrale con pomodoro e basilico. Una piccola porzione di formaggio magro e una pescaMerenda: una macedoniaCena: pollo ai ferri con verdure e una pescaColazione: a digiuno due pesche cotte al vapore; un tè verde e uno yogurt magro con una manciata di frutta seccaSpuntino: un fruttoPranzo: pesce spada ai ferri con verdure grigliate miste e due pescheMerenda: uno yogurt magro e una pescaCena: bresaola con scaglie di parmigiano, rucola e limone. Macedonia di frutta.

Colazione: a digiuno due pesche cotte al vapore; un tè verde, un bicchiere di bevanda vegetale senza zucchero e tre biscotti integraliSpuntino: una pescaPranzo: riso integrale con zucchine e gamberetti. Una pescaMerenda: frullato di pescheCena: insalata con tonno, uova e mais con 30 gr di pane integrale. Una pescaColazione: a digiuno due pesche; un tè verde, yogurt greco con un frutto di stagione e una manciata di frutta seccaSpuntino: due peschePranzo: caprese e due pescheMerenda: uno yogurt magroCena: una porzione di formaggio magro con 30 gr di pane integrale e un’insalata di pomodori e cetrioli. Una pesca.

Il sabato e la domenica si possono ripetere i due giorni preferiti della settimana. Come condimenti sono consentiti cucchiai di olio extra vergine d’oliva. È preferibile ridurre il sale e sostituirlo con le spezie. Bere almeno 2 litri d’acqua al giorno e fare una moderata attività fisica come una camminata di 30 minuti a passo sostenuto. Una volta conclusa la dieta, continuate a seguire questi consigli e a bere molto. Così non riprenderete subito i chili persi con la dieta della pesca.

Oggi è irriconoscibile. Guarda le foto del matrimonio, resta sconvolta e piange a dirotto: così si mette a dieta, ma accade una terribile tragedia. Lei non molla è ora la sua vita è completamente diversa