Ogni volta che si legge di un'allerta alimentare c'è sempre grande preoccupazione. Oggi sono tutti molto più attenti a quello che si mangia e per questo motivo sempre più consumatori tendono a essere accorti e a non sottovalutare nessuna indicazione. Fortunatamente i controlli sui prodotti di facile consumo sono sempre più elevati e intensi, ma qualche volta è possibile che vi siano delle sviste che determinano il ritiro di un determinato alimento dal commercio. Stavolta è toccato ai fiocchi di formaggio Jocca, i quali per motivi precauzionali sono stati ritirati dai maggiori supermercati nazionali: Bennet, Esselunga, Gros Cidac, Auchan, Crai, Decò, Sigma, Simply, Unicoop Tirreno, Basko, Cadoro, Coop, Sogegross, Carrefour. Ecco quali sono stati i motivi che hanno reso necessario il ritiro dal commercio di questo prodotto. La motivazione che ha determinato che i fiocchi di formaggio Jocca venissero ritirati dagli scaffali dei supermercati è stata la probabile presenza di corpi metallici all'interno di un particolare lotto di questo prodotto. (continua dopo la foto)

L'allerta riguarderebbe solamente i fiocchi con scadenza fino al 27 giugno 2018. La cosa a cui bisogna prestare moltissima attenzione è il numero di lotto della confezione di formaggio incriminati, infatti solo quelle elencate qui di seguito sono state sottoposte al ritiro dal mercato, da parte di Mondelez: EAN 8001590002407 (formato 2×150 grammi); EAN 7622210613455 (formato 2×175 grammi); EAN 7622210138088 (formato 175 grammi); EAN 7622210614827 (formato 150 grammi, senza lattosio). I fiocchi di formaggio ritirati dai maggiori supermercati sono stati prodotti presso lo stabilimento di Bad Fallingbostel, in Germania. I supermercati che hanno subito proceduto a ritirare il prodotto Jocca dai propri scaffali sono.

La Mondelez International, l'azienda produttrice del formaggio Jocca, ha subito allertato tutta la popolazione mondiale della pericolosità rappresentata dai fiocchi. Di conseguenza è stato consigliato di non consumare assolutamente il prodotto Jocca e di contattare il numero verde 800 055200 per decidere le modalità per il ritiro del prodotto in questione. La casa produttrice provvederà al più presto a riprendersi il formaggio contaminato e sostituirlo o rimborsarlo al cliente che lo aveva in precedenza acquistato.

