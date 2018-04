Un intervento che ha del miracoloso, il secondo al mondo dopo quello del 2012 condotto sempre all'ospedale della Santa Sede. L'impianto di un mini-cuore artificiale, piccolo come una batteria stilo, che ha salvato la vita di una bimba di 3 anni ricoverata al Bambin Gesù, l'ospedale pediatrico di Roma. A eseguire l'intervento è stata l'équipe del cardiochirurgo Antonio Amodeo lo scorso 2 febbraio. Le condizioni della bambina, spiegano dall'ospedale, sono buone ed è in attesa del trapianto. Per l'utilizzo del dispositivo, una pompa cardiaca miniaturizzata, la struttura ha ottenuto l'autorizzazione straordinaria dalla Food and Drug Administration (Fda) americana e dal ministero della Salute italiano: la sperimentazione clinica, infatti, deve ancora partire negli Stati Uniti. "Se le premesse di minore morbidità e mortalità verranno confermate dai clinical trial che inizieranno entro il 2018, si tratta di una vera rivoluzione nel mondo dell'assistenza meccanica pediatrica". Negli ultimi 20 anni – spiega Antonio Amodeo, responsabile Ecmo e assistenza meccanica cardiorespiratoria e trapianto di cuore artificiale del Bambino Gesù – per i piccoli pazienti è stato disponibile un solo modello di cuore artificiale paracorporeo, che se da un lato faceva registrare un 70% di sopravvivenza, dall'altro non permetteva la dimissione a casa". (Continua a leggere dopo la foto)

"Adesso - prosegue Amodeo - sarà invece possibile dimetterli dopo l'intervento, permettendogli il reinserimento nel tessuto sociale e familiare in attesa del trapianto di cuore. Bisogna considerare che la maggior parte delle assistenze meccaniche cardiocircolatorie pediatriche si effettua proprio entro i primi tre anni di vita, quando i pazienti sono più piccoli: l'utilizzo della mini-pompa cardiaca potrà rappresentare una svolta". Come riportato da Sara Pero sulle pagine de La Repubblica, la piccola era affetta da miocardiopatia dilatativa ed era in lista d'attesa per il trapianto cardiaco. Aveva già ricevuto l'impianto di un Berlin Heart, un cuore artificiale paracorporeo che per funzionare necessita dell'ausilio di una consolle esterna e un episodio di emorragia cerebrale dal quale si sta lentamente riprendendo. (Continua a leggere dopo le foto)

Successivamente, per un recupero della funzione cardiaca, era stata tentata la rimozione del Berlin Heart senza successo. La piccola è stata quindi nuovamente assistita con un sistema temporaneo di assistenza cardiocircolatoria anche a causa di una infezione dei tramiti delle precedenti cannule. A quel punto, la sola opzione terapeutica salvavita era rappresentata dall'Infant Jarvik 2015, unica pompa intratoracica con alimentazione tramite un cavo addominale. Il vantaggio di questo dispositivo è quello di non obbligare i pazienti all'ospedalizzazione fino al momento del trapianto: è realizzato, infatti, per supportare la circolazione di pazienti a partire dagli 8 chili di peso e fino a un'età di circa 10 anni. Nei prossimi mesi negli Stati Uniti partirà il clinical trial per il dispositivo.

