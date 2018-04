4 italiani su 10 hanno questo problema alla bocca, spesso senza saperlo

Arrossamento, gonfiore, bruciore e sanguinamento minacciano il sorriso e la salute di un esercito di italiani. La bocca è un 'tallone d'Achille' per 8 su 10 e 23 milioni soffrono di gengivite, spesso senza rendersene conto. Solo il 57% si rivolge a un esperto, mentre il 43% si affida al consiglio di amici, parenti o al 'dottor Google'. Ma se trascurata, questa condizione può diventare la prima tappa di una rotta che ha per capolinea la parodontite, già conclamata in forma grave per un 10-14% di connazionali a rischio concreto di perdere i denti. Invece, imparando l'abc dell'igiene orale e a chiedere aiuto in tempo, il viaggio può finire diversamente. 'Destinazione: gengive sane'. Si chiama così una campagna lanciata da Gsk Consumer Healthcare in collaborazione con l'Aidi, Associazione igienisti dentali italiani. Presentata oggi a Milano insieme a un'indagine dell'Istituto di ricerca Gfk, l'iniziativa si svolgerà nei weekend del 13 e del 20 aprile a bordo di alcuni Frecciarossa sulla tratta Milano-Roma. E grazie alla consulenza gratuita di un team di igienisti dentali, permetterà ai passeggeri del treno di scoprire come giocare d'anticipo evitando complicazioni. I professionisti di Aidi saranno a disposizione per un colloquio personale e una valutazione generale dello stato di salute del cavo orale: spiegheranno cosa sono i disturbi gengivali e con che sintomi si manifestano, in che modo potrebbero evolvere e come fermare il viaggio verso l'irreparabile. Perché "solo se affrontati tempestivamente i disturbi gengivali possono essere reversibili", avverte la presidente di Aidi, Antonella Abbinante. (continua dopo la foto)

"Per rallentare e/o interrompere il percorso - sottolinea - è importante una corretta routine di igiene orale. Prendersi cura ogni giorno della salute della bocca e affidarsi periodicamente a trattamenti di igiene orale professionale, fatti da un igienista dentale, può davvero fare la differenza. Il nostro viaggio con gli italiani è finalizzato a far comprendere l'importanza dell'agire preventivamente con semplici, ma fondamentali gesti che permettono di mantenere gengive sane in una bocca in salute". Il nemico da tenere lontano è la parodontite, sesta malattia al mondo per incidenza, collegata a una sequela di problemi che vanno dalla perdita del dente all'aggravamento di diabete o patologie cardiovascolari, fino a un pericolo di parto prematuro nelle donne in gravidanza. Senza contare i problemi psicologici e sociali, causati anche solo all'alito cattivo: coinvolge almeno una volta nella vita 30 milioni di italiani e per il 60% è fonte di imbarazzo e difficoltà di relazione.

L'indagine Gfk ha coinvolto 2 mila over 25 decisori nell'acquisto di prodotti per la salute orale, rappresentativi di circa 35,5 milioni di italiani. La fotografia restituisce un primo elemento chiave: "Il 77% ha sperimentato un disturbo alla bocca nell'ultimo anno e il primo della lista è proprio la gengivite - riferisce Stefania Fregosi, responsabile Marketing Effectiveness South Region Gfk - Sono consapevoli di soffrirne 23 milioni di persone, il 47% degli italiani, di cui il 26% in forma grave; però c'è un altro 18% che, pur avendo i sintomi, non sa riconoscerli. Si può quindi calcolare che la gengivite interessi il 65% della popolazione, cioè 2 persone su 3".

"Manca dunque la consapevolezza del problema, ma anche della sua gravità", osserva la ricercatrice: nella classifica delle preoccupazioni la gengivite sta nelle ultime posizioni, preceduta da altri disturbi come la carie, l'erosione dentale, l'alito poco fresco. "Inoltre c'è confusione sulle cause": se le gengive sono in fiamme, la colpa viene data allo spazzolino da denti, a come si usa o all'età che avanza, "mentre la scarsa igiene orale e la mancanza di una regolare pulizia professionale vengono messe al terzo/quarto posto". Forse anche per questo "il 9% degli italiani non si è mai fatto vedere da un dentista e il 29% ci si va meno di una volta all'anno".

Il dato più allarmante è che "quasi una persona su 2 con problemi gengivali non si rivolge a un esperto (dentista, igienista dentale, farmacista) - segnala Fregosi - bensì al consiglio di persone vicine oppure a Internet". Un fai-da-te che finisce nel nulla: "Nel 58% dei casi questi pazienti non faranno niente per risolvere il loro disturbo, mentre chi si mette nelle mani di un professionista entra in un circuito virtuoso, una consulenza a 360 gradi che può indicare l'opportunità di correggere abitudini sbagliate (46%), di usare prodotti specifici (54%) o di affidarsi a un trattamento specialistico (37%)".

Premesso che il sorriso è un biglietto da visita e che l'immagine aiuta, il messaggio degli esperti è che "un sorriso bello è prima di tutto un sorriso sano e una bocca sana sta in un corpo sano". Mario Aimetti, presidente della Sidp, la Società italiana di parodontologia e implantologia, paragona le gengive a "una coperta, o se vogliamo a una guarnizione che protegge l'osso e i tessuti sottostanti". Averne cura è cruciale perché, "se è vero che non tutte le gengiviti non trattate evolvono in parodontite, è altrettanto vero che tutte le parodontiti sono l'evoluzione di una gengivite". E sono tante: "Colpiscono il 45-50% degli italiani, il 10-15% in forma grave. Eppure soltanto uno su 4 sa di soffrirne e appena un connazionale su 100 riceve cure parodontali".

Far finta di niente può togliere il sorriso, ma non solo. Gli effetti di una parodontite trascurata non si limitano infatti alla perdita dei denti: "Si tratta di una malattia infiammatoria cronica - avverte lo specialista - che porta in circolo miliardi di batteri e di sostanze tossiche" legate a doppio filo "con il processo di aterosclerosi alla base delle patologie cardiovascolari, con malattie metaboliche come il diabete o l'obesita, addirittura con un maggior rischio di nascite pretermine per le future mamme".

Senza contare il peso economico: "Nel nostro Paese non ci sono dati, ma negli Usa la parodontite costa l'equivalente di 2,5 miliardi di euro all'anno per le sole spese odondoiatriche. E il costo globale per perdita di redditività è enorme, pari a 54 miliardi di dollari l'anno. Una corretta prevenzione - stima Aimetti - significherebbe abbattere questo problema di salute pubblica al di sotto del 4%".

Da qui il senso della campagna che verrà ospitata nelle Business Lounge di 10 treni Frecciarossa Milano-Roma o Roma-Milano, con hostess dedicate e un panel di esperti Aidi gratuitamente a disposizione dei passeggeri. "Siamo uno dei 3 player più importanti nel settore della salute orale e dell'automedicazione, con un fatturato 2017 superiore ai 256 milioni di euro - afferma il General Manager di Gsk Consumer Healthcare Italia, Cristián Dufeu - Come tali, siamo fortemente impegnati anche sul fronte dell'informazione e della sensibilizzazione sull'impatto che il benessere della bocca può avere sulla salute generale delle persone. Con questa iniziativa - conclude l'Ad - vogliamo trasformare il viaggio dei disturbi gengivali in un percorso verso la prevenzione e il benessere della bocca e di tutto l'organismo".

