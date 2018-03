È uno dei tumori più rari, ma non per questo dobbiamo ignorarne i sintomi. Anzi, è molto importante conoscerli così da precipitarsi da medico per intervenire, qualora ce ne sia bisogno. Di che male stiamo parlando? Del tumore alla tiroide che costituisce l'1-2% di tutti i tumori, con un'incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. Questi i dati diffusi dall’Airc. Secondo stime del Registro tumori italiano, nel 2012 sono stati diagnosticati 3.200 tumori tiroidei nei maschi e 10.900 nelle femmine. Una nota positiva c’è: il tasso di sopravvivenza è abbastanza elevato, pari al 90% a 5 anni dalla diagnosi. Ora passiamo ai sintomi. Ma prima capiamo bene cosa è la tiroide. La tiroide è una ghiandola che si trova alla base del collo, proprio sotto la cartilagine tiroidea (che sarebbe il pomo d'Adamo). È fatta a forma di farfalla e ha le due ali poste ai lati della laringe. Le sue ali sono i lobi della tiroide, la parte centrale, invece, è l’istmo. A che serve? La tiroide produce ormoni tiroidei, che entrano nel circolo sanguigno e regolano il metabolismo, il battito cardiaco e la temperatura corporea. Continua a leggere dopo la foto

Cosa provoca il tumore della tiroide? La crescita anomala di una delle sue cellule. Quali sono i sintomi di un tumore alla tiroide? Purtroppo la malattia allo stadio iniziale non dà alcun cenno. È solo tramite tac o risonanza magnetica che i pazienti scoprono di essere malati. Ma, se il cancro cresce, si possono manifestare alcuni sintomi che sono i seguenti: un nodulo sul collo che si può sentire al tatto o che, addirittura, si può vedere a occhio nudo; un cambiamento nella voce; difficoltà a deglutire, una tosse misteriosa e inspiegabile; dolore al collo o alla gola. Una volta individuato un nodulo, in genere il medico prescrive una serie di esami per misurare gli ormoni tiroidei nel sangue.





Come si cura? Il medico deciderà la cura in base anche al tipo di cancro, al livello di salute generale della persona e in base a tante altre variabili. I principali trattamenti, comunque, sono: la radioterapia; una terapia a base di ormoni tiroidei (per inibire le informazioni che la ghiandola in questione invia al corpo); chemioterapia per distruggere le cellule tumorali; terapie con farmaci biologici che, però, sono riservate a forme particolari come il tumore midollare della tiroide, che colpisce ogni anno circa 200 italiani. E, ovviamente, l’intervento chirurgico che comporta la rimozione della ghiandola.

